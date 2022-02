Dit kun je doen tegen okselvlekken in een wit overhemd

Ron: „Ik draag graag (witte) overhemden. Helaas komen er na enige tijd donkere vlekken onder m’n oksels die er in de was niet meer uitgaan en steeds donkerder worden. Ik gebruik deodorant, maar niet overmatig. Wat is hiervan de oorzaak? Zijn oudere overhemden nog te herstellen?”

Zamarra: Dit ontstaat door reactie van zweet en de aluminiumzouten in deodorant. Week de oude vlekken in een mengsel van half water, half azijn of in water met oxi-vlekkenpoeder. Werkt dit niet voldoende, koop dan vlekkenmiddel voor transpiratievlekken (Citin, Dr Beckmann of HG). Soms zijn de kringen zo diep uitgebeten dat ze moeilijk zijn te verwijderen, zeker als ze al met een hete strijkbout zijn ’gefixeerd’.

Ook een huishoudprobleem waar u niet uitkomt? Mail naar zamarra@telegraaf.nl