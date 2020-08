Dit is volgens onderzoek de ultieme #DessertPorn

Cake staat eenzaam en alleen aan de top met maar liefst 104.925.870 hashtags. Maar welke cake is nu het meest populair? Nou, Cake Pops (3.850.182) wordt het meest op Instagram getagd. Geen idee wat dat is? Een typisch Engelse zoetigheid, een eenhapscake op een stokje, gedoopt in chocolade.

De Cake Pops worden direct gevolgd door Naakte Cake ((2.243.652). Nee, niet naakt gebakken, het is cake die niet van buiten is besmeerd, zodat je de lagen goed ziet.

Als je alleen naar de smaak kijkt is chocoladetaart een Instawinnaar met 6.621.881 tags.

Sowieso posten Instagrammers chocolade in allerlei vormen heel graag. 87.810.253 posts.

En ijs natuurlijk. Als genre een goede derde tussen de zoete gerechten met 39.498.997 posts. En bij voorkeer vanille-ijs, daar wint de chocoladevariant dan gek genoeg weer niet.

De altijd al zwaar overschatte macaroons worden negende, direct gevolgd door muffins.