Interieurtips: zo maak je met herfstkleuren je huis extra gezellig voor de winter

Luxe op de vloer

Je beleeft de natuur én optimaal comfort in huis met de Desso Parade Flagstone collectie. De organische structuur van dit nieuwe tapijt doet denken aan craquelé marmer. Door de gesneden pool voelt deze vloer extra zacht aan en creëer je met de klassieke vleug een chique uitstraling.

Natuurlijk hip

Ⓒ Broste Copenhagen AW 22 en Tarkett Supernature Forest Oak

Met een houten vloer leg je de basis voor een warme woonsfeer. De Supernature Forest Oak pvc-vloer heeft een uitvergroot visgraatmotief dat een klassiek en ruimtelijk effect heeft. De hipste kleuren voor dit najaar zoals zalm en felgroen zien we terug in de nieuwe meubelen en accessoires van Broste Copenhagen.

Statement

Ⓒ metalen vaas Burned van Luuk van Laarhoven en bankje Charly van Sofa Company

Er zijn accessoires die meteen een enorme impact hebben op de sfeer. De metalen vazen uit de collectie ‘Burned’ van Luuk van Laarhoven zijn eyecatchers in het interieur. Combineer met het bankje Charly van Sofa Company.

Stylingtip: kleurkaars

Ⓒ kaars Twist van Lex Pott voor Made.com

Voor de designkaars Twist van Lex Pott voor Made.com heb je geen kaarsenstandaard nodig en je hebt ook nog eens twee lichtjes-in-één. Je bent ook verzekerd van de perfecte trendkleuren dus een aanrader als wooncadeau voor de feestdagen.

100% biologisch

Ⓒ Kussens Shay Quilt van Ferm Living

Heel fijn als duurzaamheid en stijlvol samengaan. Deze kussens van Ferm Living geven elke bank een gezellige en comfortabele ‘up-date’ voor de winter. Het hoesje van de sierkussens en de plaid zijn gemaakt van 100% biologisch katoen.

Zacht en warm aan je voeten

Ⓒ vloerkledencollectie Flagstone van Dessotarkett en vaas Arura van Aytm

We willen deze winter allemaal bezuinigen op gas en licht. Logisch dat veel mensen op natuurlijke wijze hun interieur verwarmen met een zacht vloerkleed of kamerbreed tapijt. De marmerlook van de duurzaam gemaakte Flagstone tapijtcollectie is er in natuurlijke herfstkleuren en voelt lekker zacht aan.

Kunstmuur

Ⓒ Behang Marqueterie Puzzle van Arte

Met dit Puzzle behang van Arte steel je letterlijk de show in je interieur; het lijkt op een geometrisch patchwork van hout ‘inlays’ maar is een sterk vliesbehang. Het kleurenpalet voelt modern en natuurlijk aan en past in zowel een klassieke als moderne woonstijl.