Huiselijk gevoel in de duinen

Het ’hè ja, lekker!’-gevoel is wat Linda Grün-Ranzijn tot stand wil laten komen als je over de drempel van Delvers Duinhuis stapt.

Nu is dat in ons geval al gemakkelijk, we kwamen in gierende wind en regen aan, maar de zorgvuldig gekozen inrichting helpt inderdaad, met het gevlochten ronde kleed, de schapenvellen over de stoffen grijze fauteuils en de met Marokkaanse zelliges betegelde open haard.

Huiselijk warm. Logisch: Linda en haar man Koen woonden hier met hun twee dochters twee jaar af en aan; op het kleinschalige recreatiepark mag geen permanente bewoning plaatsvinden. Dan wil je het ook naar je zin inrichten.

Dankzij haar vorige baan, veel reizend in de modewereld, weet Linda dat dat gevoel ook in kleine dingen zit: een goed koffieapparaat (met melkopschuimer), linnen beddengoed, fijn geurende badproducten van Marie-Stella-Maris, verse bloemen en echte planten. In de leren mand staat het hout voor de open haard klaar, de rieten manden onder het televisiemeubel zijn gevuld met speelgoed voor kinderen.

Het boven de zachtfluwelen ecru-grijze bank hangende oude surfboard van Linda zorgt voor de echte vakantiesfeer, hHet uitzicht op het weiland, nog groeiende duinen en de oude molen ook.

De wind laat de regen nog altijd tegen de ramen van de architectonisch stijlvolle half houten, half bakstenen woning slaan, maar boven wacht, naast drie slaapkamers, ook een sauna. Over ’hè ja, lekker!’ gesproken.

Al wordt er eerst gekookt in de volledig uitgeruste keuken. Ook hier is duidelijk dat Linda aan de details denkt: peper, zout en andere kruiden staan in de la.

Eten doen we aan de lange grijze Piet Hein Eek-tafel met hebberigmakende Jean Prouvé-design-, maar ook kringloopstoelen. Linda heeft altijd een voorliefde voor interieur gehad, vertelt ze.

Buiten het huis is het net zo mooi, al is dat het werk van de natuur. De regen heeft inmiddels plaatsgemaakt voor zon en in een van de strandtenten genieten we verder van het ultieme weekendgevoel. Daarvoor hadden we een van de gereedstaande fietsen kunnen gebruiken, maar wij ploegen te voet door het prachtige duinlandschap in een klein half uurtje richting strand.

Met de haard stevig aan en het hoofd rozig van de buitenlucht, sauna en vooruit, misschien ook wat wijn van de avond ervoor, trekken we na het weekend de deur achter ons dicht.

En verzuchten we: „Hè ja, dat was lekker.”

In ’t kort

Interieur: Design gemixt met tweedehands, Scandinavisch minimalistisch met een Franse inslag.

Locatie: Op een half uurtje wandelen of 10 minuten fietsen van zee, op loopafstand van het centrum van Egmond aan den Hoef.

Service: ’Inchecken’ kan via een vooraf opgegeven code, maar Linda en Koen zijn bereikbaar via WhatsApp voor vragen.

Praktisch: Parkeren kan op het terrein op loopafstand. Prijs vanaf 750 euro (weekend), in het laagseizoen 1000 euro voor een week, inclusief bedlinnen, handdoeken, gebruik van sauna en fietsen. delversduinhuis.nl