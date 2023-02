Zien: zeven steden met bijzondere streetart

Streetart is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijkse straatbeeld. Van unieke graffiti tot kunstzinnige murals: veel lokale kunstenaars proberen met hun kunstwerken hun stempel te drukken op de stad. Slenteren door de straten en je verwonderen aan straatkunst is dan ook een goede (en leuke!) manier om een plek en haar bewoners te leren kennen.

Verborgen parels in Amerika

Als er één land is waar liefhebbers van straatkunst hun hart kunnen ophalen, dan is het Amerika wel.

In Minneapolis bijvoorbeeld, de stad van Prince, is veel graffitikunst te vinden. In de wijk Whittier barst het van de indrukwekkende muurschilderingen, op de kruising van Fifth Street en Hennepin Avenue is Bob Dylan vereeuwigd.

Nog zo'n plek waar het barst van de streetart is Detroit. Een paar muurschilderingen die je in Detroit kunt vinden, zijn Rise Up Tiger en Fisher Canyon, die herinneren aan de klassieke hiphop-graffitistijlen.

In Nashville vind je zelfs een heel kunstdistrict. Nashville Art biedt een app waarmee je op zoek kunt naar openbare kunst in de stad.

Openluchtmuseum in Saint-Nazaire (Frankrijk)

Wanneer je door de straten van Saint-Nazaire wandelt, waan je je in een waar openluchtmuseum. Van gigantische muurschilderingen, die gemaakt zijn door kunstenaars van over de hele wereld tot bijzondere tentoonsttellingen op ongewone plekken.

Naast de kleurrijke muurschilderingen in Saint-Nazaire vind je langs de monding van de Loire tussen Nantes en Saint-Nazaire een verzameling van vierendertig werken van internationale kunstenaars. De permanente collectie Estuaire, kun je het hele jaar door te voet, met de fiets of per auto bewonderen.

Neem een kijkje bij de Jardin du Tiers Paysage van Gilles Clément en de Suite de Triangles van Felice Varini rondom de haven. Of aanschouw Le pied, le pull over et le système digestif van kunstenaars Daniel Dewar en Grégory Gicquel, die je vindt op Place du Commando.

Levendige steetart-scene in Angono (de Filipijnen)

De Angono Mural Street in Agono mag niet in dit lijstje ontbreken.

De Filipijnse streetart-scene is jong, levendig. Filipino's laten verhalen tot leven komen via straatkunst en hun creaties staan bekend als gedurfd en onbezonnen.

De kunstenaars willen met hun kunst jonge artiesten inspireren om ook creatief bezig te zijn, waardoor de kunstenaarsgemeenschap blijft groeien.

Verlaten dorp in Oman

In Oman vind je misschien niet heel veel kleurrijke muurschilderingen of graffiti, maar dat wil niet zeggen dat er helemáál geen straatkunst te vinden is. Wanneer je de 300 jaar oude nederzetting Imty bezoekt, kun je zien hoe lokale kunstenaars dit verlaten dorp, nieuw leven hebben ingeblazen.

De Omaanse schilder én directeur van de Omani Society for Fine Arts Maryam al Zadjali, heeft met haar project Immortalising the Archaeological Moments in Art het doel om Imty in zijn oude glorie te herstellen. Ze wil er een toeristische, artistieke en culturele bestemming van maken.

Zo zijn er muren beschilderd met patronen die op de deuren en ramen van het dorp te zien zijn, maar worden ook de vuilnisbakken door kunstenaars onder handen genomen.

Hiphop naar een hoger niveau in Canada

In Ottawa vind je House of Paint, beter bekend als HoP. Deze lokale organisatie heeft de hiphop en urban arts-scene van Ottawa de afgelopen vijftien jaar naar een hoger niveau getild.

Tijdens hun jaarlijks openluchtfestival in augustus, maak je kennis met het beste van de Canadese stedelijke kunst en cultuur: breakdance, spoken word en graffiti.

Daarnaast werkt HoP samen met diverse organisaties in de stad, zoals het National Arts Centre. Met deze samenwerkingen wil men het bewustzijn over de voordelen van stedelijke kunsten te vergroten.

De stad Ottawa moedigt graffitikunstenaars aan om te oefenen op drie speciale legale graffitimuren in de stad.

Een kleurrijke Cadillac-ranch in Texas

Geen kleurrijke muurschilderingen, maar kunst gemaakt van auto's. Wanneer je de iconische Route 66, tegenwoordig vervangen door de Interstate 40, rijdt door de Verenigde Staten, is dit bijzondere kunstwerk van gekleurde Cadillacs zeker het omrijden waard.

Op de Cadillac Ranch in Texas vind je tien oude Cadillacs in het midden van een maïsveld: een bijzondr gezicht.

Dit kunstwerk is in 1974 begonnen als een kunstinstallatie door leden van de kunstenaarsgroep Ant Farm, maar vandaag de dag verandert het kunstwerk regelmatig omdat de kunst zelf ook mag beschilderen.

Aandacht voor de natuur in Porto

In de straten van Porto zie je verrassend veel streetart. Van de typische Portugese azulejos tot bijzondere kunstwerken op muren, gebouwen en elektriciteitskasten. De streetart-scene in Porto zal je verbazen.

Een van die plekken die je absoluut niet mag missen is de Half Rabbit van kunstenaar Artur Bordalo in de wijk Vila Nova de Gaia. De Portugese kunstenaar wil met zijn serie Big Trash Animals aandacht vragen voor de afvalproductie en de bedreiging die dit vormt voor de aarde.