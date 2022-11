Lijstje: dit zouden wereldwijd de beste steden zijn om te wonen

Het Britse magazine The Economist heeft dat onderzocht en is met een rangschikking gekomen, de zogenaamde 2022 Global Livabilty Index. Grote wereldsteden zijn beoordeeld op dertig factoren in vijf categorieën: stabiliteit, gezondheidszorg, cultuur en milieu, onderwijs en infrastructuur.

In de categorie ’stabiliteit’ is er onder meer gekeken naar de dreiging van militaire, terreur-of burgerconflicten. Op het gebied van gezondheidszorg zijn onder meer de beschikbaarheid en kwaliteit van private en publieke gezondheidszorg getoetst

Wat betreft cultuur en milieu wilden de analisten onder meer weten hoe het in een bepaalde stad zit met de beschikbaarheid van consumptiegoederen en diensten en toegang tot sport. De categorie onderwijs is gewogen op de beschikbaarheid van onderwijs en infrastructuur omdat onder meer huisvesting, energie, wegen en openbaaar vervoer.

Er zijn in totaal 173 steden gerangschikt. Goed nieuws: onze hoofdstad doet het goed. Amsterdam staat in de index op de negende plek met een totale score van 95.3. In Wenen mag (opnieuw) de vlag uit: de Oostenrijkse hoofdstad staat voor de derde keer in vijf jaar op de eerste plek.

De top 10 van de Global Livabilty Index van The Economist ziet er als volgt uit:

1. Wenen, Oostenrijk

Wenen, de hoofdstad en grootste stad van Oostenrijk, scoort bijzonder hoog als het gaat om cultuur. De stad heeft een bruisend nachtleven en biedt volop vertier voor mensen die dol zijn op muziek en theater. Wenen scoort een totale index van 99,1 op 100 en krijgt een perfecte score op het gebied van stabiliteit, gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur.

2. Kopenhagen, Denemarken

Kopenhagen, de hoofdstad en dichtstbevolkte stad van Denemarken, combineert moderne architectuur met geschiedenis, een groot aanbod en restaurants en veel musea in het stadscentrum. Kopenhagen behaalt een index van 98, met perfecte scores op het gebied van stabiliteit, onderwijs en infrastructuur.

3. Zurich, Zwitserland

Musea, een bruisend nachtleven en een historische oude binnenstad: Zurich heeft het allemaal. In De totale index van Zürich van 96,3 omvatte 100 punten voor gezondheidszorg en hoge scores voor cultuur en infrastructuur.

4. Calgary, Canada

Calgary, de grootste stad in de Canadese provincie Alberta, heeft diverse bevolking, een rijke cultuur, een bruisend nachtleven, spectaculaire landschappen en biedt het hele jaar door volop buitenactiviteiten. Calgary's index van 96,3 omvat perfecte scores in gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur.

5. Vancouver, Canada

Vancouver, het hele jaar door een populaire vakantiebestemming, heeft een leefbaarheidsindex van 96, en haalt perfecte scores op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en cultuur en milieu.

6. Genève, Zwitserland

Ⓒ 123rf

Het Europese hoofdkantoor van de Verenigde Naties is gevestigd in Genève, aan het Meer van Genève, met de Rhône die door het centrum van de stad stroomt. De index van Genève van 95,9 omvat 100 punten voor gezondheidszorg en 96,4 voor infrastructuur.

7. Frankfurt, Duitsland

Frankfurt, het grootste financiële centrum van Europa, ligt aan de Main, een zijrivier van de Rijn, en wordt begrensd door het Frankfurt City Forest. De stadsindex van 95,7 omvat perfecte scores voor infrastructuur en gezondheidszorg, evenals een 96,3 voor cultuur en milieu.

8. Toronto Canada

Toronto is de grootste stad van Canada met een diverse bevolking, een levendige kunst- en restaurantscene en een adembenemende skyline. De stad scoorde in totaal 95,4, met 100 punten in onderwijs en gezondheidszorg.

9. Amsterdam, Nederland

Ⓒ 123rf

Amsterdam, wereldwijd bekend om zijn grachten, musea, historische gebouwen en een bruisend nachtleven, scoort een 97.2 voor cultuur en milieu en 100 voor gezondheidszorg. Goed voor een totale index van 95,3.

10. Osaka, Japan

Osaka , een van de grootste steden van Japan, is een belangrijk financieel centrum, een toeristische bestemming en is bovendien een stad die bekend staat om zijn restaurants en festivals. De totale index van 95,1 omvat scores van 100 voor onderwijs, gezondheidszorg en stabiliteit.