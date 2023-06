Marion koestert vaders lampje: ’Wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen’

Handige vaders (en moeders): hoe fijn is dat in gezinnen! Zelf het kapotte keukenkastje repareren, je hand niet omdraaien voor de vernieuwing van een wastafel en ook de vlotter van de wc is in een mum van tijd vervangen. Klusjesmannen zijn tegenwoordig immers bijna niet meer te vinden en bovendien bijna onbetaalbaar.

Metaaldraaier

De vader van Marion van der Vleuten was ook zo’n handige man. Hij repareerde niet alleen van alles, maar creëerde bovendien. „Hij was bankwerker, metaaldraaier in hart en nieren”, vertelt Marion. „Wat zijn ogen zagen, maakten zijn handen.”

„Vroeger was het thuis geen vetpot, maar we kwamen als kinderen nooit iets tekort. Want hoe is dat als je klein bent: je wilt altijd wel iets leuks of spannends hebben. Omdat je het ergens ziet of omdat andere kinderen het hebben. De een wilde een slee, de ander een skelter. Het werd allemaal met liefde door mijn vader gemaakt. Niet zo modern als we misschien zouden willen, maar wel functioneel.”

Smeedijzeren lampje

Ook hingen en stonden overal in huis praktische spullen die Marions vader van hout, koper en/of smeedijzer maakte. „Zoals dit smeedijzeren lampje. Het hangt nog steeds bij mij in de tuin.”

„Mijn vader is helaas in 2004 overleden. Maar als ik naar dit lampje kijk, denk ik nog altijd: je hebt het goed gedaan!”