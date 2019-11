Ook Aston Martin aan de SUV - Sjoerds Weetjes #159

Het is een ware trend in het land van de luxe auto’s: het bouwen van grote SUV’s. Porsche was jaren geleden de eerste fabrikant die het aandurfde en bouwde de - toen nog - controversiële Cayenne. Inmiddels is die auto volledig ingeburgerd, waardoor ook Lamborghini en Bentley het wel aandurfden om een vergelijkbare auto te bouwen. Aston Martin doet het nu ook en presenteerde onlangs de DBX. Kijk onderstaande video om alles over dat model te weten te komen!

Het is niet alleen de eerste SUV voor het merk, maar ook het eerste model met dakrails, een trekhaak en een hondenkennel. Denk echter niet dat dit een tamme auto is, want een sprint naar de 100 km/h is in maar 4,5 seconden gedaan. De topsnelheid ligt rond de 290 km/h. Dat is allemaal te danken aan een heerlijke V8-motor die in de neus van de DBX ligt.

Wilt u meer weten over de Aston Martin DBX en zijn concurrenten, lees dan verder op Autovisie.nl