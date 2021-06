Reizen met de slaaptrein? Dit zijn de ervaringen van onze lezers

Sinds kort is het voor het eerst in vijf jaar weer mogelijk om met de Nightjet, een speciale slaaptrein, vanuit Amsterdam via Utrecht en Arnhem naar München, Innsbruck en Wenen te rijden. En dinsdag werd bekend dat er ook plannen zijn om iedere 24 uur een slaaptrein vanaf Amsterdam naar het Zwitserse Zürich te laten rijden. Wij vroegen ons daarom af wat uw ervaringen met een slaaptrein zijn. Voor de meeste lezers zijn die positief.

Liesbeth Apeldoorn schrijft dat ze alleen maar bijzondere herinneringen aan de slaaptrein naar wintersport heeft. „Wij gingen altijd met de trein omdat mijn ouders dan niet met vier kinderen in de auto naar Oostenrijk hoefden te rijden.”

„’s Morgens werden we wakker met nieuwe geluiden en geuren terwijl we door het raampje keken of er al sneeuw was te zien.”

Henk van Ligten had een paar jaar geleden een eigen slaapcoupé in de trein van Utrecht naar Dresden. „Mijn advies: ga er niet vanuit dat je een volledige nachtrust krijgt.” Hij werd ’s nachts steeds wakker van het af- en aankoppelen van treindelen. „Dan word je behoorlijk door elkaar geschud.”

Wil van der Meer wil nooit meer met de slaaptrein. „De bedden waren te hard, het kussen te slap, de lakens te dun. Geen moment geslapen.”

Nee, bedankt

Wij namen in de jaren 90 de slaaptrein naar Oostenrijk voor de wintersport en ik vond het vreselijk! Ik heb geen oog dichtgedaan door het gelal van dronken lui en de stank van sigaretten en alcohol.

I. van Westbroek

Vakantiegevoel

Met de slaaptrein op wintersport en de vakantie is al begonnen. Lekker slapen en wakker worden met een ontbijtje terwijl je door de bergen rijdt. Je maakt altijd nieuwe vrienden en op de terugreis zie je hen weer!

Rob van der Laarse

Met deuren slaan

Met mijn vrouw en zoon ben ik in 1981 met de slaaptrein op wintersport naar Oostenrijk geweest. De trein stopte veel in Duitsland. De conducteurs praatten dan steeds heel hard en sloegen met de deuren. Bijna niet geslapen.

A.C. Brands

Duisternis

Toen de nachttrein nog reed, heb ik meerdere keren van deze bijzondere ervaring gebruik gemaakt. Ik reisde onder meer van Amsterdam naar Zürich en van Basel naar Hamburg. Altijd een bijzondere ervaring om in de duisternis honderden kilometers spoorrails onder je lichaam weg te horen tikken.

Jaap Kloos

Late uurtjes

Vanaf station Den Haag Hollands Spoor reisde ik in de jaren 80 via Roosendaal naar Aix-en-Provence en Avignon in Frankrijk. Weinig geslapen, want ik zat tot laat in de avond in het barrijtuig en praatte na met reisgenoten in het treincompartiment. Tanden poetsen werd vaak vergeten. Toch een leuke ervaring.

Johannes Veenkamp