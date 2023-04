Goed om te weten: deze vlekken krijg je weg met groene zeep

1. Een houten dek van een boot (of als je die niet hebt, een houten vlonder of buitentafel) wordt weer prachtig schoon na een poetsbeurt met water en groene zeep. Groene zeep bevat geen fosfaten. Het is minder belastend dan allesreiniger als het in het (grond)water terecht komt.

2. Heb je een bloedvlek in je leren bankstel of schoenen? Neem de vlek zo snel mogelijk af met een doekje met wat groene zeep erop. Daarna afnemen met een vochtige doek totdat de vlek is verdwenen.

3. Groene zeep werkt krachtig tegen vet: automonteurs gebruiken groene zeep om hun handen te ontdoen van smeer. Even goed laten inwerken voor het beste resultaat.

4. Het is een allround vlekkenmiddel dat zelfs olieverfvlekken uit textiel weet te toveren. Smeer de vlek in met zeep, laat dit even inwerken en spoel uit met water.

5. Deze kende je vast nog niet: een beetje groene zeep op laden en scharnieren zorgt ervoor dat ze niet (meer) piepen en gesmeerd lopen.