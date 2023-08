Deze vijf vragen onthullen of je relatie houdbaar is

Het TikTok-account Safe Soul Space meent namelijk de vragenlijst te hebben die je ervan moet overtuigen of je in de juiste relatie zit. Podcasters Soph en Rach van it’s not just you doen de vijf vragen in hun laatste aflevering nog even uit de doeken:

1. Als iemand zegt dat je op je partner lijkt, is dat dan een compliment?

2. Ben je echt gelukkig of alleen maar minder eenzaam?

3. Ben je in staat om ongegeneerd jezelf te zijn bij je partner of heb je het gevoel dat je je moet aanpassen om het je partner naar de zin te maken?

4. Ben je verliefd op de hele persoon die je partner is, of vooral op diens positieve kanten, potentieel of het idee van je parner?

5. Zou je willen dat je toekomstige/denkbeeldige kind iemand als je partner zou daten?

Twijfels

Is het antwoord ja op alle vragen, dan zit je hoogstwaarschijnlijk goed. Is het antwoord nee op het merendeel, dan moet je misschien toch even bij jezelf te raden gaan wat er anders zou kunnen.

Op Instagram delen Soph en Rach het fragment uit de podcast. Dat raakt bij sommige volgers best een gevoelige plek. “Nee. Op alle vragen. Ik ga hem verlaten en ik wens het beste voor de volgende vrouw”, schrijft iemand.

De juiste keuze

Voor sommigen is het een bevestiging: “Nee… Op alles. Bedankt dat jullie hierbij bevestigen dat ik er goed aan heb gedaan mijn relatie uit te maken.”

Voor anderen zijn de vragen juist een bevestiging dat ze wel bij de juiste partner zijn. “Ik ben met de juiste persoon, weet ik hierdoor.”