Dit mag nooit meer weg: koffielepeltje van ouders

Soms heb je van die kleine dingetjes in huis waar een wereld aan herinneringen achter schuil gaat. Anderen pakken of gebruiken het zonder enige notie van de verhalen die eraan vast zitten. Voor de eigenaar zijn ze onvervangbaar en openen ze laatjes vol beelden van vroeger.

Ben Beernink heeft dat met dit koffielepeltje van Sola. „In de jaren 50 kochten mijn ouders dit lepeltje. Ze hadden samen een uitje waarbij de fabriek van Sola plus de bijbehorende winkel werd bezocht.”

Grappig, want enig speurwerk leert dat deze winkel nog steeds is te vinden in de inmiddels historische Sola-fabriekspanden in Zeist. Het Nederlandse familiebedrijf, bekend van het bestek en de pannensets, bestaat al honderd jaar.

Wegens ernstige ziekte moest Bens vader twee keer een tijdlang in het Christelijk Sanatorium in Zeist worden opgenomen. „Omdat ik nog thuis woonde, reed ik mijn moeder er altijd heen en kon daarom blindelings de weg naar Zeist vinden. Dat was rond 1970.”

„Een kleine twee jaar later kreeg ik via een correspondentieclub kennis aan een leuke dame die in de buurt van Utrecht bleek te wonen. Ook in Zeist, vlak bij het sanatorium.”

Ben en zijn dame zijn volgend jaar vijftig jaar getrouwd. „Ik kan wel zeggen dat ik uiteindelijk zeer prettige herinneringen aan Zeist heb! Het lepeltje gebruiken wij sinds het overlijden van mijn ouders dagelijks.”

