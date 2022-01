Premium Het beste van De Telegraaf

In een dag weten wat er mogelijk is Speciale eendagsopname voor oudere endeldarmkankerpatiënt verbetert kwaliteit van leven

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Sjang Leijssen en dochter Marianne: „Ik had wel oren naar een alternatieve behandeling.” Ⓒ foto Rias Immink

Voor oudere endeldarmkankerpatiënten die niet meer geopereerd kunnen of willen worden, is er een speciale eendagsopname waarop diverse specialisten hen spreken om te kijken of er een alternatieve behandeling mogelijk is. De 94-jarige Sjang en zijn dochter Marianne vonden dit erg prettig. „Anders hadden we minstens vier keer naar het ziekenhuis gemoeten.”