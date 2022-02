Nationale pizzadag: zo eten Nederlanders hun pizza het liefst

Als we Deliveroo mogen geloven, is de pizza margherita onder veel Nederlanders favoriet. Deze klassieker staat namelijk maar liefst vijf keer in de top 10 van meest bestelde pizza’s die via de maaltijdbezorger worden besteld.

Vooral in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven is de margherita geliefd. In Rotterdam, Haarlem en Tilburg valt voornamelijk een pizza met salami in de smaak.

Toppings en bodems

Een derde van de Nederlanders verkiest een simpele pizza boven een variant met allerlei toppings. De pizzaliefhebbers die wél voor meer toppings gaan, zouden het liefst champignons en jalapeňos bijbestellen. En hoe zit het nou eigenlijk met ananas? De meerderheid van de Nederlanders (61%) vindt dit lekker op hun pizza.

Driekwart gaat bovendien liever voor een Italiaanse pizza met een dunne bodem dan een dikke American pizza.

De maaltijdbezorger onderzocht ook hoe we onze pizza het liefst eten. 64 procent gebruikt voor het eten van een pizza liever de handen.