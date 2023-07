Dagrecept: Bimi met tahin en geroosterde sesam

Als je groente grilt of roostert zijn ze veel lekkerder, groente dood koken is echt iets uit het verleden. Neem deze geroosterde bimi bijvoorbeeld, ook wel aspergebroccoli of broccolini genoemd. Esther Erwteman maakt in haar boek Tahin (Uitgeverij Fontaine) van deze groente een heus feestje! Tahin is een heerlijke Arabische smaakmaker op basis van sesamzaad en in de meeste supers te koop.

Nodig voor 2-4 personen: - tafelzout - 400 g bimi - ijsblokjes - ½ tl maldonzout - rasp en sap van 1 citroen - 2 el geroosterd sesamzaad - 2 el tahin Bereiding Breng 1 liter water aan de kook en voeg 2 el tafelzout toe (smaak en kleur blijven zo beter behouden). Voeg de bimi toe als het water kookt. Blancheer 2-3 minuten. Haal de bimi met een schuimspaan uit de pan en koel terug in een kom met koud water met ijsblokjes. Haal de bimi uit het water en droog ze af met keukenpapier of een schone theedoek. Verhit een grillpan en leg de bimi erin. Grill ze aan alle kanten. Zorg ervoor dat je niet te veel bimi tegelijk in de pan doet, anders grillen ze niet gelijkmatig en worden ze niet knapperig. Haal de bimi uit de pan en leg ze op een serveerschaal. Bestrooi met (Maldon)-zout en citroenrasp en besprenkel met citroensap. Strooi er het sesamzaad over en overgiet met de tahin. Vrij nieuwsbrief Wekelijks alles over lifestyle, reizen, culinair en wonen. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.