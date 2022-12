Dagrecept: Stoofvlees met tomaat, gember en kimchi

Hij is van Carla Lalli Music uit haar boek That sounds so good. Verwarm de oven voor op 165 graden. Dep het vlees droog, bestrooi met zout. Verhit een grote braadpan op middelhoog vuur met olie. Bak het vlees (in etappes) in 16-18 minuten rondom bruin. Snijd de bosui in dunne ringen, schil 5 cm gember en snijd in plakjes van 5 mm. Schenk het kimchi-vocht in een maatbeker; snijd de kimchi grof en doe in een kom.

Doe het sap van de tomaten bij het kimchi-vocht. Scheur de tomaat in stukjes en voeg toe aan de kimchi. Leg het vlees op een bord (laat het vocht liggen). Doe de bosui en gember in de pan en bak 6-8 minuten op middelhoog vuur tot de bosui zacht en bruin is.

Voeg dan de gochugaru (Koreaans chilipoeder van de toko, maar een mix van cayennepeper en paprikapoeder kan ook), ansjovis en het vochtmengsel toe en breng zachtjes aan de kook. Doe na 3 minuten het vlees terug in de pan en voeg de kimchi en tomaat toe. Roer goed, schenk er water bij totdat het 3/4 onderstaat, breng aan het sudderen. Deksel erop en de oven in: 90 tot 110 minuten tot het vlees mooi zacht is. Serveer met rijst.

Nodig voor 4 personen:

- 450 g varkensschouder

- 450 g runderriblappen

- grof zeezout

- 3 el olie

- 2 bosjes bosui

- 5 cm gember

- 400 g kimchi (bij de super)

- 400 g gepelde tomaten

- 2 tl gochugaru (of meer)

- 2 ansjovisfilets in olie (uitgelekt)