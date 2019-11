Familierecept: de lekkerste spaghetti

Mijn vader was een bijzondere man, hij is er helaas niet meer, veel te jong (40 jaar maar) overleden. Maar ik vertel mijn kinderen nog vaak over hem. Hij zat op de wilde vaart, dat wil zeggen, hij voer langs de Europese kusten van de ene haven naar de ander afhankelijk van waar de handel was. Soms was hij zomaar twee maanden weg, dan weer twee weken thuis. Dat was altijd feest.

In alle landen waar hij kwam, keek hij in de keukens. En leerde hij gerechten maken. Mijn moeder mocht nooit koken als hij thuis was. Op een dag zei hij dat hij spaghetti ging maken. Tot afgrijzen van mijn moeder die altijd in de keuken aan tafel zat, deed hij room bij het gehakt. Hij kookte het gehakt in de room. Die saus duurde wel drie uur voordat die klaar was.

Het was heerlijk natuurlijk, heel anders dan de spaghettisaus van mijn moeder, met aromat en een blik tomaten. Na mijn vaders overlijden, weigerde ze zijn recept te maken. “Onzin,” mopperde ze dan. Onlangs zag ik bij de recepten in deze krant een spaghettisaus met melk. Oké, dacht ik, heeft die toch gelijk gehad. Nu maak ik dat voor mijn kinderen. Zo kan ik toch iets van hun opa doorgeven.

Jan de Vos, Apeldoorn

Nodig voor 4 personen:

1 ui

1 wortel

1 stengel bleekselderij

100 gr gerookte spekblokjes

300 gr gehakt hoh, grof gehakt

50 gr boter

1 dl rode wijn

2 dl runderbouillon plus een beetje extra

1 eetl tomatenpuree

3 dl hete melk

50 gr Parmezaanse kaas, geraspt

400 gr spaghetti

zout en peper

Bereiden

Snij ui, wortel en bleekselderij in stukjes. Verhit de boter en bak de spekblokjes, de groenten en het gehakt bruin. Giet er dan de rode wijn bij, laat koken en als de wijn alweer bijna verdampt is, doe je er nog runderbouillon bij.

Laat koken tot ook de bouillon vrijwel is verdwenen. Doe dan nog een beetje runderbouillon bij de tomatenpuree en meng dat door het vleesmengsel. Breng op smaak met zout en peper. Giet er nu net zoveel hete melk bij tot het vlees net onderstaat en laat de saus afgedekt een uurtje heel zachtjes pruttelen. Serveer met spaghetti en wat geraspte oude kaas.