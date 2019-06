Recept van de dag: gepaneerde tomaten met mozzarella

Na de zonnewende ga je weer anders eten. Gek hè? Toch is het zo. De milde lentesmaken maken langzaam plaats voor serieuze grote smaken. Kruidiger bijvoorbeeld. Het salieblad, om maar wat te noemen, wordt opeens donkerder en zilvergrijs, de tijm gaat steviger smaken, de rozemarijn wordt houteriger en krijgt meer etherische oliën. De tomaten komen langzaamaan binnen, rood vol, sappig en kruidig. Dit is een bijgerecht, de smaken ken je, dat is beproefd, maar op deze manier heb je tomaat vast nog nooit gegeten. Het is geweldig.