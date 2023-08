Met deze tip van Zamarra is je vakantiewas zo weer schoon

Hebt u ook zo’n hekel aan die enorme stapel was die er uit de koffers komt rollen na de vakantie? Het kost uren (of voor een heel gezin zelfs dagen) om dit allemaal te wassen, te drogen en te vouwen. Weg is die relaxte vakantiestemming.

U kunt uw vakantiegevoel nog even verlengen door de was een keer uit te besteden aan de wasserette. U krijgt het dat gewassen, gedroogd en gevouwen retour.

De kosten calculeert u vooraf in bij het vakantiebudget.

