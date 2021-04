Woontrend: Stijl en emotie in één poster

De plaatsnaamposters zijn veruit het populairst, signaleren Bert Werkman en Patricia van Sinderen van Studio216, een van de aanbieders van zulke posters.

De gewildheid is mede te danken aan de opkomst van het Scandinavisch design in Nederlandse woonkamers, verklaren zij. „Een minimalistische poster met zwarte lijnen past daar natuurlijk perfect bij. De trend is de afgelopen jaren opgepikt door de woonmagazines, tv-programma’s en social influencers. Omdat het een product met een zeer brede doelgroep is, is het nog steeds een groot succes. Iedereen heeft immers iets met een bepaalde plek: een plaatsnaamposter is een fysieke uitbeelding van dit gevoel. Stijl en emotie zijn een goede combinatie!”

Herinnering aan de wand

Vaak is dat een heel persoonlijk gevoel. De herinnering aan je geboorteplaats, de plek waar je je partner hebt ontmoet of het land van die prachtige reis. De twee zien dat ze veel als cadeau worden gegeven. „Je geeft in feite een gepersonaliseerd cadeau waar de ontvanger een positief gevoel bij heeft. Veel mensen doen het cadeau bij bijvoorbeeld een verhuizing of emigratie. Of als de kinderen het huis uitgaan, zodat ze nog eens kunnen denken aan de plaats waar ze vandaan komen. Soms is het een mooie herinnering aan een prachtige reis waar iemand de liefde van zijn of haar leven heeft ontmoet. Zo hebben we afgelopen week een dorp op Malta ontworpen voor de Maltese schoonmoeder van een klant.”

Soms dient de poster of het kaartje als herinnering. „Zoals een plattegrond met het perceel van een overleden vader. Of het dorp en sterfdatum van een kind. Dan besef je je goed hoe emotioneel geladen een simpel A4’tje kan zijn.”

Ook in dialect

Grappig genoeg wordt vooral Nijmegen vaak aangevraagd. „Waarschijnlijk zijn inwoners extra trots op hun stad die een rijke historie heeft. Trots en soms een tikkeltje chauvinistisch zijn ook de Friezen, Zeeuwen, Brabanders en Limburgers. We leveren in deze provincies vaak posters in dialect. Dit maakt het nóg persoonlijker.”

Een plaatsnaamposter is een mooi conversation piece, zoals de twee het noemen. „Visite wil altijd graag het verhaal achter de bewuste poster weten.”