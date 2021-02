Lifehack van topkok Wilco Berends: zo zorg je ervoor dat groenten hun smaak en textuur behouden

Als je groenten stooft in plaats van blancheert (heel kort in water koken en afkoelen met koud water) blijft er veel meer smaak en textuur behouden. „Asperges, peultjes, bospeen, sugar snaps, maar ook spruiten zet ik eerst aan in een klontje roomboter en dan iedere keer een klein scheutje kippenbouillon erbij tot ze beetgaar zijn. Super!’

Laatst stoofde de chef stukjes venkel in boter en dan, in plaats van bouillon, even afblussen met pastis. „Echt te gek, die extra anijssmaak.”

Dit weekeinde lees je in VRIJ een uitgebreider interview met Wilco Berends.