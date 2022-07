Koude Oorlog op de 64 velden

Op het moment dat het ’Duel van de Eeuw’ plaatsvindt, is de Koude Oorlog nog in volle gang. Vandaar dat de internationale schaakbond op zoek gaat naar neutraal terrein. De keuze valt op IJsland, gelegen midden tussen beide supermachten.

Vertwijfeling

Op dinsdagmiddag 11 juli is de Laugardalshöll-arena in Reykjavik gevuld met pers en bobo’s. De komende maanden zullen hier maximaal vierentwintig schaakpartijen worden gespeeld. Degene die als eerste 12½ punten haalt, wint. Op het podium zit regerend wereldkampioen Boris Spasski achter het schaakbord. Hij is alleen. Vertwijfeling in de zaal. Waar is Bobby Fischer? Pas na zeven lange minuten verschijnt hij, schudt zijn tegenstander de hand, en mompelt iets over drukte in het verkeer. Fischer oogt nerveus. Naar eigen zeggen gehinderd door ’ratelende camera’s’ verliest hij de openingspot. De Amerikaan is woedend en eist dat er geen filmopnames worden gemaakt. Tijdens de volgende partij verschijnt Fischer helemaal niet. De voorlopige uitslag: 2-0 voor Spasski.

Fischer als gekroonde koning. Ⓒ Cartoon Halldor Petursson

Dat Robert James Fischer anders is dan zijn leeftijdgenoten, blijkt wanneer hij op zesjarige leeftijd van zijn zus een schaakbord krijgt. Zonder hulp van buitenaf wordt hij op zijn veertiende Amerikaans kampioen. Een jaar later, in 1958, verdient hij als jongste ooit de grootmeestertitel. De jonge ster is niet alleen briljant, hij is ook bot, arrogant, paranoïde, wispelturig en openlijk antisemiet. Met zijn exorbitante eisenpakketten heeft hij menig schaaktoernooi-organisator tot wanhoop gedreven. Het scheelde weinig of het wereldkampioenschap ging niet eens door. Want ondanks een verhoging van het prijzengeld met 125.000 dollar is de ’Achilles zonder achilleshiel’ nog niet overtuigd. Pas na een telefoontje van Henry Kissinger gaat hij overstag. ’Je bent onze man tegen de communisten’, zou de minister van Buitenlandse Zaken hebben gezegd. Nationaal prestige staat op het spel.

Superieur

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de Sovjet-Unie het monopolie op de schaakwereldtitel. Voor de communisten vormt dit het bewijs dat hun brein superieur is aan dat van de ’decadente westerling’. De verwachtingen van Spasski zijn dan ook enorm. Veel waarnemers geloven dat met een 2-0 achterstand de wedstrijd al gelopen is. Ze krijgen ongelijk. „Ik houd ervan mijn tegenstanders perspectief te blijven bieden... En dan volgt mijn zet die alles verstoort”, pocht Fischer later in een interview. Tijdens de derde partij, gespeeld in een achterafzaaltje, zónder de aanwezigheid van camera’s, revancheert de geniale excentriekeling zich. Zijn vervolgpartijen zijn zo goed, dat Spasski op het einde van de zesde match hem zelfs een staande ovatie geeft.

Titanenstrijd

Op 1 september 1972, na 21 partijen, is de tweekamp voorbij. Bobby Fischer wint met 12½ tegen 8½ punten. Hiermee komt niet alleen een einde aan een titanenstrijd, maar ook aan wereldpolitiek op microniveau. In zijn eentje heeft de selfmade man het machtige Sovjetschaakbolwerk gesloopt. Het effect is enorm. Wereldwijd wordt schaken ’ín’.

Drie jaar later mag het schaakwonder zijn wereldtitel verdedigen, ditmaal tegen de Rus Anatoli Karpov. Maar ook nu stelt hij weer onmogelijke eisen en blijft weg. Zo wordt de titel, zonder dat er ook maar één potje is geschaakt, aan Karpov toegekend. In 2008 sterft Bobby Fischer alleen en verbitterd in IJsland, pas 64 jaar, evenveel als het aantal velden op een schaakbord.