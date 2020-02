Ruil de Tesla maar in! - Eerste test met de Polestar 2

„Wat lijkt die auto veel op een Volvo”, horen we u al denken. Dat klopt ook wel, omdat Polestar een bedrijf van Volvo is. Vroeger was het een bedrijf wat AMG is voor Mercedes: het maakte sportieve, extremere versies van standaard Volvo’s. Inmiddels is het een eigen merk geworden en bouwt het dus ook eigen auto’s.

Exclusief

Het eerste model was de Polestar 1, een hybride sportwagen die Autovisie ook al in een vroeg stadium mocht testen. Maar waar die auto nogal exclusief is, moet de Polestar 2 een groot publiek aanspreken. Zo groot zelfs, dat het een serieuze concurrent van de Tesla Model 3 is. Wat heeft de Zweed dan in zijn mars?

De Polestar 2 heeft 408 pk, vierwielaandrijving, een accupakket van 78 kWh, een verwachte range van 470 kilometer, kan maximaal 150 kW-laden en de prijs is 59.800 euro. De Tesla Model 3-concurrent voelt luxe, exclusief en straalt echt Scandinavian design uit. Het interieur heeft een afwerking waarvoor de minimalistische Model 3 zijn hoofd moet buigen. Maar is het genoeg?