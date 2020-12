Hotel Beijers in Utrecht is het hotel van de week: a night at the museum

Wat doe je als je vanuit je professie dagelijks op antieke pareltjes stuit die je met anderen wilt delen? Je stalt ze uit in een precies zo’n antiek hotel.

Dat is precies wat antiquair Bert Degenaar – u kent hem misschien van het MAX-programma Van onschatbare waarde – in zijn hotel Beijers heeft gedaan. In het door Asch van Wijck gebouwde voormalig stadspaleis van Utrecht, een pand waarop als hij jochie al verliefd werd.

De spullen waren er ook en zo is hotel Beijers sinds juli dit jaar een feit.

Het pand herbergt een schat aan historie. Zo was het in 1642 gebouwde classicistische gebouw dus vroeger het stadspaleis van Utrecht. In 1860 werd het een ’inrichting voor Havelooze Kinderen’: een lagere school voor arme kinderen.

Binnen staat het tjokvol schatten, waardoor je je als gast in een museum waant. Overal waar je kijkt, zit of loopt, staat of hangt wel iets. Antieke schilderijen afgewisseld met moderne kunst, stijlvolle honderden jaren oude stoeltjes op de marmeren lobbyvloer, kunstige lampen met als hoogtepunt de kristallen kroonluchters. Plus een aantal speelklokken die regelmatig door experts worden aangeslingerd.

De vertrekken zijn vervolgens de schatkamers, met eveneens sfeervol antiek zoals een grote houten buffetkast, dito eettafel en stoelen, een schildersezel als televisiekast en in ons geval onder meer een levensgrote spiegel boven de authentiek houten vloer.

Elke kamer is anders, uiteraard qua inrichting, maar ook van kleur. Zo zijn er geheel roze geschilderd en een helderblauw geschilderd exemplaren, of voor de paardenliefhebbers een compleet gelige, met aan elke wand minimaal één prent van de viervoeter.

De kelderkamers in de gewelven hebben een eigen ingang: heel avontuurlijk met een luik aan de straat. Hoewel veel hotels verschillend ingerichte kamers hebben, kun je hier ook echt aangeven welke kamer je wilt. Handig als je hippofobie (ja, dat bestaat) hebt.

Op de oude bijzettafeltjes vinden we oordoppen. Een voorzorgsmaatregel voor de dapper luidende Dom, waar het hotel op uitkijkt.

In after-corona-tijd rol je vanuit het uitgaanscentrum zo het heerlijk zachte bed in, je sluit de metershoge houten luiken voor de ramen en je dommelt zo in, oordoppen in of niet.

Bij een monumentaal pand horen geluiden: de voetstappen op de trap van de gasten op de verdieping boven ons, het kraken van de houten vloer.

Het geeft een huiselijk gevoel, ook ingegeven door hotelmanager Dominique die de gasten met enthousiasme en een praatje verwelkomt alsof ze bij de familie horen. Deze Night at the museum is er een om in te lijsten.

In ’t kort

Interieur: Door Bert Degenaar zelf verzameld antiek, waar weer wat vanaf gaat en dan wat bij komt. Maar er komt vooral bij, laten we ons vertellen.

Locatie: Achter de Dom, op loopafstand van Utrecht Centraal en op rolafstand van de actie.

Service: Hartelijk, open, familiair en met alle tijd om alles over de geschiedenis van interieur en pand te vertellen.

Praktisch: Prijzen vanaf €125 tot €275, hotelbeijers.com