Dit is dé herfstzijn van dit moment, aldus de kenner

Het kleurenpalet van wijngaarden in de herfst is ongenaakbaar mooi. Vooral de afwisseling tussen rode bladeren van blauwe druivenstokken en gele bladeren van witte druivenstokken levert een spectaculair schouwspel op.

Helemaal bijzonder zijn oranje wijnbladeren. Die komen van de pinot gris-stok. Zoals de naam al zegt zit de kleur van pinot gris ergens tussen wit en blauw in, dus dan wordt het blad vanzelf oranje.

Als herfstode aan pinot gris hebben we vandaag een fles van Elena Walch op tafel staan. Elena en haar dochters Julia en Karoline runnen hun topdomein in het Noord-Italiaanse Alto Adige. Pinot gris noemen ze daar pinot grigio, dus wij ook.

Lieveling

Pinot grigio van Elena Walch is de lieveling van menig sommelier. Omdat de wijn bij veel verschillende gerechten kan worden ingezet, staat hij in veel sterrenzaken op de kaart. Naast de hoge kwaliteit, is deze pinot grigio ook nog eens redelijk betaalbaar.

Dat geldt zowel voor restaurants als in de wijnhandel. Bij Ton Overmars in Amsterdam zagen we hem voor €13,75 in de etalage. Nou zou Overmars geen Overmars zijn als daar geen korting overheen gaat, maar dan moet u er wel meer van bestellen.

Net als bij de twee andere topdomeinen in de buurt, Alois Lageder en Tiefenbrunner, onderscheiden de wijnen van Walch zich door terroir in het algemeen en microklimaat in het bijzonder.

In de heuvelachtige uitlopers van de Dolomieten zijn de nachten koud, maar schijnt overdag volop de zon. Ideaal voor een lang groeiseizoen met aromatische wijnen als gevolg.

De pinot grigio van Elena en haar dochters heeft geen hout gezien en is dus een pure extractie van de druif. Peer, ananas en mandarijn springen uit het glas, net als een snuf witte peper en salie.

Graag heffen we dit heerlijke glas op de herfstpracht!

Elena Walch Pinot Grigio 2020, €13,75, tonovermars.nl.