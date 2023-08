Bruine zonnebrandvlekken in kleding? Zo krijg je ze volgens Zamarra weg

Heeft u last van bruine vlekken in uw kleding na het smeren met zonnebrandcrème? Kalkrijk (hard) water kan in combinatie met bepaalde UV-filters in zonnebrandcrème lelijke bruine vlekken veroorzaken.

Was kleding met deze vlekken op de hand uit met mineraalwater.

