Zo verwijder je spotjes zonder het plafond te slopen

Ik tref mijn meissie bij thuiskomst, zelfs na de zes jaar dat we in ons oude vissershuisje wonen, vaak liggend op onze bank aan, starend naar het plafond. Het mooiste plafond dat ze ooit heeft gehad, beweert ze. Tja, je kunt maar ergens blij van worden.

Het is eigenlijk gewoon de constructie van het huis die zichtbaar is, balken waarop de houten planken van de volgende verdieping rusten. Wij hebben het helemaal wit gemaakt en zij vindt het prachtig. Over het gipsen plafond met spotjes op de bovenverdieping is zij veel minder te spreken, vooral die spotjes. Heel handig natuurlijk, maar ze moeten eruit. Kan dat zonder het hele plafond te slopen?

De spotjes eruit halen is het probleem natuurlijk niet, maar dan zit je met gaten. Meestal zitten ze vast door middel van een soort klemsysteem en heb je niks met schroeven te maken. Knip de stroomdraadjes door, voorzie ze van kroonsteentjes en duw ze terug in het plafond. Wel eerst de stroom eraf halen, hè.

Steek een stuk hout door elk gat zodat het hout het gat afdekt. Schroef de plank vast met gipsplaatschroeven aan weerszijden van het gat. Om ervoor te zorgen dat je het hout tijdens het schroeven niet wegdrukt, trek je een draadje over de lat heen en haal je het touwtje terug door het gat. Zo kun je het hout op zijn plek houden.

Nu snijd je uit een stuk gipsplaat een cirkel met nagenoeg dezelfde diameter als het gat en dat schroef je ook vast aan het hout in het gat. Afsmeren met gipsplaatvuller, na het drogen schuren en het plafond van een likje verf voorzien.

Zo hoef je niet het hele plafond van nieuwe gipsplaten te voorzien; minder werk en minder kosten. Er zijn natuurlijk veel meer soorten plafonds. Heb jij een vraag over het jouwe? Ik beantwoord je vragen graag.

