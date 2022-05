Zo verwijder je onkruid het beste

Je kunt je tuin nog zo goed onderhouden, soms lijkt het alsof het onkruid altijd terug weet te komen. Om te voorkomen dat het überhaupt de tuin binnensluipt, is het goed om zo min mogelijk stukken kale grond te hebben, bijvoorbeeld met bodembedekkers. Eenjarig onkruid dat zich nog niet al te diep heeft genesteld, is het best te bestrijden: schoffel de grond bij droog weer en trek het ongewenste er met wortels en al uit.

Meerjarig onkruid is lastiger, daartoe moet je dieper scheppen. Zorg dat je alle wortels meeneemt. Je kunt een onkruidverbrander gebruiken, al werkt dat alleen op het bovengrondse gedeelte.

Als laatste en krachtigste middel zijn er diverse chemische bestrijdingsmiddelen. Kijk naar het etiket: ga voor iets met Ctgb-label (goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden).

Let op de impact van het middel op het milieu, maar ook op de tuin: sommige toegelaten bestrijdingsmiddelen kunnen bij verkeerd gebruik schadelijk voor bodem, grondwater of dieren zijn. En bedenk: een wilde tuin is een trend. Moeten die paardenbloemen of dovenetels echt weg?