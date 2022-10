Lang leve Google Maps: vast op het verkeerde eiland

Herinnering

„Sinds een aantal jaren ga ik met mijn drie kinderen, en dochter van nu 11 en twee jongens van 10, op vakantie. Naar Frankrijk of Denemarken bijvoorbeeld, ook al is het voor een paar dagen. Zodra ik de kans heb, gaan we wel ergens naartoe. Dan vragen mensen: ’Durf je in je eentje zo’n lange rit te maken?’, ’Weet je het wel zeker?’ of opmerkingen als ’Dat zou ik echt niet doen!’ In het begin deed dat best pijn, maar inmiddels besef ik dat het ook een spiegel van die personen is, hun angst die ze uitspreken, niet die van mij. De kinderen vinden de vakanties avontuurlijk en als ik zie wat ze er allemaal van leren en hoe ze genieten, maakt me dat enorm trots!”

Eerste keer

„Mijn eerste vakantie met de kinderen was in Nederland en dat vond ik al heel spannend. Uiteindelijk was deze vakantie in Grolloo de start van elke keer een stapje verder. Daarna zijn we met de auto meerdere keren in Frankrijk geweest, hebben we een rondreis door Italië gemaakt en ook naar het meest zuidwestelijke stukje van Europa: Sagres in Portugal.”

Oeps...

„Vorig jaar reed ik met mijn kinderen van het Gardameer naar Venetië. Ik had Google Maps aan voor de route die aangaf dat ik een specifieke boot naar Lado moest nemen om zo snel mogelijk bij de camping te komen. Uiteindelijk bleek dit de verkeerde boot en zaten we vast op een verkeerd eiland. De juiste boot ging pas twee dagen later! Uiteindelijk heb ik na vijf uur wachten in 42 graden de boot weer teruggenomen, om vervolgens een aantal uur om te rijden om bij de camping te komen. Wat een rit van drie uur moest zijn, werd elf uur. Tot overmaat van ramp kreeg ik de volgende dag voedselvergiftiging van het avondeten dat we heel snel ergens hadden opgepikt.”

Altijd mee

„Mijn e-reader. Ik hou erg van lezen, maar als je met de auto met drie kinderen op vakantie gaat, moet je slim inpakken. Mijn liefde voor échte boeken overheerst.”

Advies

„Creëer de reis die bij jou past, niet wat anderen verwachten. Een vakantie is er om van te genieten, om nieuwe indrukken op te doen, om te ontspannen, niet om aan verwachtingen van anderen te voldoen.”

Wens

„Ik zou graag nog eens in mijn eentje naar Amerika willen, in het bijzonder de blues-route van New Orleans naar New York. Grenzen verleggen en genieten van de omgeving en de muziek.”