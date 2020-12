Dit is er nog wél (online) te doen met Oud & Nieuw

1. Thuisfestival GOODBYE2020

Helaas ging er ook door elk feest of festival rond Oud & Nieuw een dikke streep. Of nou ja, in ieder geval door die waar je fysiek aanwezig moet zijn. Want al ligt de entertainmentbranche al sinds maart plat, er zijn inmiddels diverse online initiatieven gelanceerd. Zo organiseert festivalplatform Follow the Beat thuisfestival GOODBYE2020, een online event waar zo’n 250 artiesten en organisaties aan meedoen en die ruim 40 streams aan zal bieden. Het brengt een groot aantal Nederlandse artiesten, festivals en clubs samen om mensen van 17:00 tot 05:00 een spetterend feestje te bezorgen. Mocht je eigen gezelschap niet voldoende zijn, dan kun je andere bezoekers ontmoeten in verschillende Zoom-kamers.

2. Aftellen maar!

Het aftellen tot de jaarwisseling zal voor het eerst in jaren niet plaatsvinden op het Museumplein, maar in de Johan Cruijff Arena. Dit besluit werd door burgermeester Femke Halsema genomen naar aanleiding van de aangescherpte coronamaatregelen.

Ook in de Arena zal geen vuurwerk worden afgestoken, wel wordt er een speciaal voor de gemeente ontwikkelde show gegeven: Electic Fireworks, een combinatie van ‘daverende knallen uit speakers en explosies van licht’, opgebouwd uit honderden bewegende LED-lampen en lasers op 20 meter hoge hangende constructies. Voorafgaand het Nationaal Aftelmoment vindt de ‘Countdown Show’ plaats, waarin wordt teruggeblikt op het bewogen jaar 2020.

Deze wordt vanaf 22:30 uitgezonden, waarna om 23:50 wordt overgeschakeld naar het aftellen.

3. Tomorrowland 31.12.2020

Een van de grootste festivals ter wereld is omgedoopt tot een magisch digitaal evenement op de laatste dag van het jaar 2020. Zoals men van Tomorrowland gewend is, zal ook deze editie een groot spektakel worden, vol goede muziek en bijzondere creaties van licht, video en special effects.

Meer dan 25 van ’s werelds beste artiesten verzamelen zich om vanaf vier betoverende digitale stages op te treden; van Nederlands trots Martin Garrix en Armin van Buuren tot aan andere grote namen als David Guetta en Major Lazer. In alle 27 tijdzones kan het festival bijgewoond worden.

Om 20:00 gaat het festival van start, weliswaar alleen voor de mensen die een kaartje hebben gekocht (tickets zijn nog verkrijgbaar).

4. FIFA-toernooi

Om jongeren de laatste dagen van het jaar van de straat te houden heeft de politie in samenwerking met een aantal Nederlandse gemeenten en esportorganisator ESL Benelux een FIFA-toernooi op pootjes gezet. De politie wil zich als initiatiefnemer van dit project van een andere kant laten zien en aan jongeren merkbaar maken dat zij meedenken over wat wel kan in deze tijd.

Het toernooi bestaat uit een aantal eliminatierondes waarbij jongeren eerst tegen andere deelnemers uit de eigen gemeente spelen en het uiteindelijk opnemen tegen spelers uit andere gemeenten.

Naast het feit dat het voor velen leuk tijdsverdrijf is, staat er ook wat op het spel. De winnaar krijgt een Playstation 5, mits hij of zij zich netjes gedraagt tot na de jaarwisseling. Weliswaar vooral een interessante bezigheid voor de gamers onder ons, maar een ludiek idee is het zeker.

5. Op eigen initiatief

Op Oudjaarsdag maar twee mensen fysiek kunnen zien is zwaar, maar gelukkig bestaan er een hoop digitale mogelijkheden om toch met al je vrienden of de hele familie het nieuwe jaar in te gaan. Het scheelt dat we na maanden intensief Zoomen en Teamen onze hand niet meer omdraaien voor een stukje technologie. Organiseer daarom bijvoorbeeld een eigen digitale jaaraftelling of host een 2020 quiz met vragen over de meest opmerkelijke gebeurtenissen uit afgelopen jaar (begin op tijd, want dat zijn er nogal wat).

Alle goeds voor 2021!