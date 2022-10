Spijt: ’Ik sloeg een van de kinderen van mijn zus’

Buitenland

Vader op zee geredde Brit verbijsterd: ’Daniel heeft niet eens een kajak’

De vader van de Engelse kajakker die donderdag bij een boei in het Kanaal moederziel alleen en uitgemergeld werd gevonden door Urker vissers, is verbijsterd over de gebeurtenis. De 28-jarige Daniel Lewis zou geen enkele ervaring hebben en het is dan ook een raadsel wat er nou precies is gebeurd.