Huishoudvraag: Hoe krijg je de markiezen schoon?

Vrouw

Genoeg water drinken lastig? Deze tips helpen!

Vandaag is het Wereld Waterdag. Een dag die in het leven is geroepen om overheden te vragen om de bevolking schoner, veiliger en soms meer drinkwater aan te bieden. In Nederland zijn we goed voorzien van drinkwater, maar dat wil niet zeggen dat we er altijd genoeg van weten te drinken. Zo’n 2 liter ...