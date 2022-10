Interieurtips: de must-haves van dit moment

Stylingtip: ruimtelijk effect

Ⓒ Fauteuil Toma van Design on Stock

De leren fauteuil Toma van Design on Stock zorgt dankzij de slanke vormgeving voor een ruimtelijk effect in het interieur. Het nonchalante zitkussen en de leren rugleuning zullen zich in het gebruik gaan vormen naar de eigenaar, waardoor de fauteuil na verloop van tijd een verweerde en authentieke uitstraling krijgt.

Organische vormen

Ⓒ Pebble eetkamertafel van Metaform

Mensen met een minimalistische en moderne smaak denken vaak in strakke lijnen en rechte vormen in het interieur. Toch laten de nieuwste trends een algehele verzachting zien met meer natuurlijke vormen, kleuren en materialen. Het tafelblad van de nieuwe Pebble-eetkamertafel van Metaform heeft een organische vorm en opvallende marmerstructuur. Zo laat je de natuur en moderne architectuur met elkaar versmelten.

Handgemaakt

Ⓒ keramieken vazen van Paola Paronetto en koffietafel Materia van Christian Haas voor Classicon

De keramieken accessoires en vazen van Paola Paronetto worden met de hand gemaakt en gekleurd in de trendkleuren van nu. Ze werken als groepje bij elkaar als een kunstwerk in het interieur. De lage salontafel Materia van Classicon is gemaakt van het meest trendy materiaal van dit moment in de wereld van design; travertin. Dit poreuze kalksteen heeft een unieke structuur en zorgt voor een natuurlijke touch in een moderne zitkamer.

Visionair

Ⓒ bank Gilbert van Sebastian Herkner voor Linteloo

Sebastian Herkner is een echte visionair in het vormgeven van het interieur van de toekomst. Met zijn bank Gilbert voor Linteloo laat hij zien hoe je op een moderne wijze een organische bank integreert zodat de totale sfeer natuurlijker aanvoelt.

Klaar voor de feestdagen

Ⓒ Eetkamertafel op maat van Riant Stoutenbeek en schaal Tom Dixon

Wil je de eetkamer graag een update geven voor de feestdagen? Ga voor gouden accenten! De beroemde glazen bollampen en handgemaakte goudkleurige schaal Bone van Tom Dixon zijn echte showstoppers en geven een ronde eettafel extra glans.

Dominospel

Ⓒ bank Domino 18 van Montis

De zitbank Domino 18 van Montis is een designbank die je zelf helemaal samenstelt als een soort dominospel. De halfronde poef is handig en speels op het uiteinde van de bank. Met deze modulaire bank word je getriggerd om vaker de opstelling te wisselen en dat brengt weer nieuwe energie en ‘fun’.

Inspiratie

Ⓒ bank Luisa van Linteloo x Riant Stoutenbeek, organisch vloerkleed van Desso tarkett

Ga voor inspiratie vooral live in woonwinkels kijken, voelen en uitproberen want dat is de beste om te ontdekken wat echt bij je past. Je kunt bij vele winkels terecht, zoals bij Riant-Stoutenbeek Breda. Deze woonwinkel laat totale interieurs zien in warme, naturellen kleuren voor een tijdloze en duurzame sfeer thuis.

De zitbank Luisa van Linteloo is gemaakt in samenwerking met deze winkel en heeft een tijdloze vormgeving. In combinatie met het organisch gevormde vloerkleed van Desso Tarkett is dit een rustige basis voor meer uitgesproken designobjecten zoals een fluwelen fauteuil, glazen totemlamp en aparte bijzettafeltjes.