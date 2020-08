Recept van de dag: Goulash à la Jootje

De afzender heet Jootje Huizer. Grappig mijn opa werd ook altijd Jootje genoemd, door mijn oma dan. Door niemand anders! Jootje, wat trouwens net zo goed een vrouwennaam kan zijn, schrijft: „De ui snipperen en de rookworst in plakken snijden. De boter verwarmen in een braadpan en de uien hier glazig in fruiten. De paprikapoeder er doorheen roeren.

Vervolgens de rookworstplakken erbij met de tomatenpuree en zoveel water toevoegen totdat alles net onder staat. Breng dit aan de kook, roer goed door en laat een half uurtje zachtjes sudderen.

In een beker de bloem met wat water glad roeren en bij de goulash schenken. 1 minuutje door laten koken tot een mooi gebonden goulash ontstaat. Opdienen met aardappelpuree of rijst en desgewenst een blikje doperwtjes.

Variatietip: 1 kleingesneden groene paprika met de uien meebakken.

Voor grote eters het recept verdubbelen. Alle goeds en een fijne dag gewenst! Jootje”

En ja, deze week is weer voor jullie. Dus maak mijn postbus gek met jullie eigen mooiste vakantierecepten! [email protected]

Nodig voor twee tot drie personen:

• 2 eetl boter

• 1 ui

• 2 theelepel paprikapoeder

• 1 slagers-rookworst

• klein blikje tomatenpuree

• zout

• 1 eetl bloem

• water