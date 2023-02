Dagrecept: Hutspot met speklapjes van Oma Cairo

Hutspot en speklapjes kun kun je ook een Surinaamse draai geven, zo laat Oma Cairo zien in het mooie boek Oma’s Stoof- en stamppotjes (Becht), uitgegeven door stichting Oma’s Soep die zich inzet tegen eenzaamheid onder ouderen.

De hutspot zelf is overigens helemaal niet pittig. Marineer de speklapjes 2 uur van tevoren in 3 el sojasaus met wat versgemalen zwarte peper. Smelt 1 el roomboter in een braadpan op middelhoog vuur en bak de gemarineerde speklapjes aan beiden zijden in ongeveer 10 minuten bruin.

Keer de speklapjes regelmatig om. Breng ondertussen een ruime pan water aan de kook. Voeg de aardappels, winterpeen en uien toe en kook in 20 minuten gaar. Giet de aardappels, winterpeen en uien af. Voeg 1 el roomboter toe en stamp tot een puree. Breng op smaak met nootmuskaat, zeezout en versgemalen zwarte peper. Verdeel de hutspot over de borden en serveer met de speklapjes en de jus uit de braadpan. Garneer met verse krulpeterselie.

Nodig voor 4 personen:

- 1 kg kruimige aardappels (geschild en in blokjes)

- 250 g speklapjes

- 3 el sojasaus

- 2 el roomboter

- 700 g winterpeen (geschild en in blokjes)

- 5 middelgrote uien (gesnipperd)

- 2 tl gemalen nootmuskaat

- zeezout en versgemalen zwarte peper

- krulpeterselie (grof gehakt)