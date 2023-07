Vijf activiteiten die je volgens onderzoek gelukkiger kunnen maken

Sporten, reizen, winkelen. Welke activiteit je gelukkig maakt, hangt natuurlijk af van je persoonlijke voorkeur. Iemand die beslist niet van shoppen houdt of misschien geldzorgen heeft, wordt uiteraard niet gelukkig van winkelen. Over het algemeen kan dan ook worden gesteld dat creatief bezig zijn écht iets doet met je mentale gezondheid. Creatieve activiteiten kunnen je een gevoel van bescherming, ontspanning en geluk bieden.

Uit een onderzoek van de American Psychiatric Association blijkt dat Amerikanen die minstens één keer per week creatief bezig zijn, over het algemeen een betere mentale gezondheid hebben dan mensen die dat niet doen. Creatief bezig zijn biedt niet alleen voordelen voor de mentale gezondheid. Ook zou het goed zijn voor de bloeddruk. Volgens de onderzoekers zijn vooral onderstaande vijf activiteiten goed voor de gezondheid.

Naar muziek luisteren

Luisteren naar muziek is een goede manier om negatieve gevoelens zoals stress en angst de kop in te drukken. Luisteren naar muziek die je leuk vindt, kan de amygdala, of het deel van je hersenen dat emoties reguleert, in balans brengen. Dit deel van je hersenen is gevoelig voor muziek die als prettig of vrolijk wordt ervaren.

Het heeft nog een ander voordeel: luisteren naar bepaalde muziek is een manier om makkelijk contact te maken met mensen die dezelfde muzieksmaak hebben. Een Amerikaans onderzoek uit 2022 liet eerder zien dat het luisteren naar genres als hiphop en rap de culturele identiteit kan bevorderen.

Puzzelen

Ⓒ 123rf

Ben je gestrest? Ga puzzelen! Puzzelen heeft niet alleen een positief effect op cognitieve functies zoals denken, besluitvorming en concentratie, het kan ook je woordenschat uitbreiden en je zelfvertrouwen boosten.

Het oplossen van een puzzel kan je daarnaast ook een groot gevoel van zelfvoldoening geven. En dat kan dan weer gevoelens van angst, stress en depressies verminderen.

Zingen of dansen

Ⓒ 123rf

Uit het onderzoek van de American Psychiatric Association blijkt dat 25% van de Amerikanen graag zingt en danst om stress en angst te verminderen. De Amerikaanse psychologe Gayle Berg: „Het is voor velen een uitlaatklep en dé manier om de aandacht van negativiteit te verschuiven naar iets positiefs. Door fysiek bezig te zijn, komen er endorfines vrij die ons helpen ons goed te voelen.”

Zingen zou ook goed zijn voor mensen met longaandoeningen.

Tekenen, schilderen of beeldhouwen

Ⓒ 123rf

Tekenen, schilderen of beeldhouwen kan worden gebruikt om angst en andere negatieve emoties te uiten, vooral voor kinderen. Het is een goede manier om gevoelens te uiten als het moeilijk is om ze in woorden uit te drukken.

Het creëren van kunst bevordert bovendien de zelfredzaamheid en het vermogen om te plannen. Over het algemeen kan deelname aan elke vorm van zelfexpressie mensen helpen om met stress en emotionele trauma’s om te gaan.

(Creatief) schrijven

Ⓒ 123rf

Het bijhouden van een dagboek wordt vaak geadviseerd in de geestelijke gezondheidszorg. Schrijven kan therapeutisch zijn, vooral wanneer poëtische en creatieve taal wordt gebruikt als een vorm van expressie.

Zijn alle bovenstaande bezigheden niets voor jou? Geen zorgen. Over het algemeen kan volgens de American Psychiatric Association in ieder geval elke activiteit waar je de tijd voor neemt buiten je dagelijkse bezigheden, je mentale en fysieke welzijn verbeteren.