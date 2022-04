De leukste tips voor een bezoek aan fietswalhalla Zwolle

Hopla! Lekker breeduit fietst Arjan Kok met zijn fietstaxi over de fietsstraat van de Wilhelminasingel. Auto’s zijn hier te gast en de ronkende gevaartes moeten heel geduldig achter ons blijven. De kleur van het asfalt is rood en de maximale snelheid is dertig kilometer. Passeren mag, maar heel rustig en langzaam; auto’s worden gedoogd maar meer eigenlijk niet.

Zwolle heeft maar liefst vijftien van deze fietsstraten, een van de redenen dat de stad vorig jaar door de Amerikaanse belangenvereniging PeoplesFor Bikes tot Beste Fietsstad ter Wereld is uitgeroepen. Eerst ging Utrecht er met de prijs vandoor, maar de organisatie bleek zich te hebben verrekend. Iets met een deel van een andere gemeente dat per ongeluk aan Zwolle was toegekend.

Beleving

Andere criteria: bereikbaarheid per fiets voor woonwijken, werk, winkels en scholen. Ook op beleving en de bereidheid om de fiets te pakken, scoorde de stad goed. Na Utrecht werd Groningen trouwens derde op de internationale lijst, waarmee Nederland zijn naam als echt fietsland weer eer aandoet.

Arjan Kok rijdt met zijn fietstaxi klanten de hele stad door.

Arjan Kok, eigenaar van het bedrijf Fietsjoe, geeft ons in zijn open fietstaxi een rondleiding door dit tweewieler-walhalla. Hij heeft duurzame mobiliteit gecombineerd met een sociaal werkbedrijf. „Eigenlijk is dit een soort fietskoetsje. Ik heb er vier, maar ook een betjak en wat tandems. Een feestelijke en bijzondere manier om Zwolle te bekijken. Ik rijd ook vaak bruidsparen naar het stadhuis.”

Bovendien is hij een echte fietsambassadeur van de stad. „Vooral de Zwolse binnenstad kun je veel beter lopend of op de fiets doen dan met de auto. Niet alleen omdat het gemakkelijker en leuker is, maar ook omdat het beter is voor het milieu én je gezondheid.” Ondertussen schiet Arjan langs de bekende Glazen Engel naast de Grote of Sint Michaëlskerk. Het prachtige groene kunstwerk is een echte blikvanger.

Het opvallende standbeeld De Glazen Engel op de Grote Markt.

We wieleren over een van de vele fietsbruggen en zien de bekende laatgotische toren De Peperbus achter ons. „Het icoon van Zwolle. Waar je ook fietst, je kunt hem eigenlijk altijd wel zien. Er zijn in Zwolle trouwens ook opvallend veel fietsenwinkels, alleen al in de Assendorperstraat zes. Plus bewaakte, overdekte fietsenstallingen: aan het Gasthuisplein kun je bijvoorbeeld niet alleen je fiets stallen maar ook een buggy of zelfs een rollator huren om je tocht voort te zetten.”

Zwolle heeft behalve een speciale fietsambtenaar die de doelen van de gemeente moet verwezenlijken (in 2027 twintig procent meer fietskilometers maken met de bewoners), ook een fietsburgemeester: voormalig profwielrenner Marijn de Vries. „Ik woon hier en weet als geen ander hoe goed en gemakkelijk je in Zwolle kunt fietsen.”

Helden

Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. De Vries: „Ik ga het programma ’Fietshelden’ inzetten op basisscholen in Zwolle. Het blijkt dat kinderen steeds minder vaak op de fiets naar school gaan en het zo ook niet goed leren. Dat is een slechte zaak voor een fietsland als Nederland. Terwijl fietsen je, zo weet ik uit ervaring, puur levensgeluk kan brengen.”

Doen!

Rondje om de stad

Fiets het Rondje Zwolle, letterlijk om de stad heen. Een afstand van ruim veertig kilometer waarbij prachtige landschappen worden afgewisseld met een fenomenaal uitzicht op de stad met de bekende Peperbus. De route is heel goed bewegwijzerd.

Wie naar een mooie vouwfiets op zoek is, moet even langs bij Bergsma Vouwfietsen, dé speciaalzaak met het grootste assortiment van Nederland. Assendorperstraat 62

Waterfiets

Huur bij Hiawatha Actief aan de Potgietersingel een waterfiets, want wat is er leuker dan de Hanzestad vanaf het water te bekijken? De gracht kronkelt in de vorm van een ster rondom het historische centrum. Het duurt ongeveer anderhalf uur om rond te waterfietsen (neem extra tijd voor een ijsje bij Salute, de beste ijssalon van Zwolle). hiawatha-actief.nl

Zoet

Een rondje Zwolle is niet compleet zonder de Zwolse balletjes van het Zwolse Balletjeshuis.

Eigenlijk een verplichte stop voor fietsers: snoepwinkel het Zwolse Balletjeshuis. Voor die broodnodige zoete oppepper, plaatselijk ’Zwolse steken’ geheten. Het rijmpje luidt immers: ’Rondje Zwolle op de fiets, zonder Zwolse balletjes is dat niets. Wat zijn ze toch lekker die Zwolse steken, laat ze in de fietstas daarom niet ontbreken!’ Grote Kerkplein 13

Hypermodern

De gloednieuwe fietsenstalling Stationsplein is een van de vele overdekte fietsstallingen.

Misschien een rare tip, maar neem eens een kijkje in de gloednieuwe Fietsenstalling Stationsplein. Deze ondergrondse stalling biedt plek aan maar liefst 5800 fietsen die hypermodern zijn ondergebracht in een speciaal systeem waardoor snel een vrije plek is te vinden. Het is bovendien de groenste fietsenstalling van Nederland; speciaal ingebouwde infiltratiekratten vangen overtollig regenwater op. Op deze locatie kunnen ook ov-fietsen worden gehuurd.

Monumentaal

Boekhandel Waanders in de Broeren in de monumentale Broerenkerk is een van de mooiste boekhandels van ons land. Ⓒ Foto Frans Paalman

Boekhandel Waanders in de Broeren mag niet worden overgeslagen. Met stip de mooiste boekhandel van Nederland in het gebouw van de monumentale Broerenkerk. Een mengeling van modern en traditionele stijlelementen van de oude kloosterkerk. Een belevenis. Achter de Broeren 1

Pontje

Met de fiets op het laatste handgetrokken kabelpontje van Nederland. Dat kan vanaf 27 april weer: het Haersterveer, vlak bij de Agnietenberg, verbindt Zwolle met buurtschap Haerst. Aan de Zwolse kant hangt een grote bel waarmee u de (vrijwillige) pontbaas kunt laten weten dat u wilt oversteken. Haersterveerweg 23

Eten, drinken, slapen

Grandeur

Begin de dag met koffie en appelgebak bij Grand Hotel Wientjes.

Het kan niet Zwolser. Je fietsdagje starten met koffie met appelgebak bij Grand Hotel Wientjes, een begrip in Zwolle en omstreken. De centraal gelegen voormalige burgemeesterswoning is al negentig jaar een hotel vol grandeur. Blijven slapen kan natuurlijk ook. Stationsweg 7

Romantisch

Wie nou eens echt romantisch voor de dag wil komen (en niet alleen maar de hele dag op die fiets stoempen), boekt een verblijf in B&B De Pelsertoren. In deze gerenoveerde middeleeuwse verdedigingstoren bevinden zich vier prachtige kamers, gelegen aan de gracht in de binnenstad. depelsertoren.nl

Duizend-en-een-nacht

Waar ooit de Librije zat, bevindt zich nu streetfoodbar JaffaJaffa.

Wie Zwolle zegt, zegt De Librije. Weinigen weten dat in het pand waar de Librije tot 2014 was te vinden, onlangs streetfoodbar JaffaJaffa is geopend. Drie verdiepingen vol heerlijkheden achter prachtige eeuwenoude muren. In het rijksmonument is een kleurrijke duizend-en-een-nachtsfeer gecreëerd. Broerenkerkplein 13

Hippe koffie

Hip koffie drinken doe je bij Engel Winkelcafé. Alle bekende specialiteiten, geserveerd met een fris glaasje limoenwater uit een mooie karaf. Veel biologische, lokale producten uit het seizoen en ook nog eens een winkel met heerlijke hebbedingen zoals prachtige dekens en gerecycled glaswerk. Of kaarsen gemaakt op de dagopvang. Sassenstraat 11

Tjalk

Wakker worden op de Zwolse stadsgracht. Slaap eens een nachtje (of twee) in B&B-woonboot Boat Boutique. Moderne en luxe faciliteiten, uitzicht op het water maar niets missen van de dynamiek van de stad, want deze verbouwde tjalk ligt in hartje centrum. Zoals de eigenaren het uitdrukken: „Hier hoef je alleen je zorgen te laten varen.” boatboutique.nl

Picknicken

Een paar mooie plekken om tijdens het fietsen te picknicken. In het Engelse Werk bijvoorbeeld, het grootste bos van de stad. Ook het Ter Pelkwijkpark is een echte aanrader. Uitzicht op de fietsbrug over de gracht! Als laatste Park de Wezenlanden, het Vondelpark van Zwolle.

Juweel

Villa Suikerberg heeft maar liefst drie terrassen en een heerlijke lunchkaart (probeer vooral de tosti gorgonzola) en is ook nog eens prachtig gelegen. Het is niet voor te stellen maar deze villa was in 2009 nog totaal vervallen. Sinds 2011 is het monumentale pand weer in volle glorie gerestaureerd. Een verborgen juweel in de binnenstad. Potgietersingel 1-A