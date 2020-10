Recept van de dag: Griekenland op je bord

Weet je wat, jullie maken vast deze kebab om er weer in te komen. Het is echt schandalig moeilijk. Wat je het eerste moet doen is naar een Turkse of Marokkaanse slager gaan en lamsgehakt halen. Dat kan natuurlijk ook bij je eigen vertrouwde slager, maar meestal moet je het dan even bestellen. En dan het volgende grote probleem, je moet alle ingrediënten mengen. Niet een paar, nee, allemaal. En dan vorm je er acht worstjes van die je aan een satéprikker rijgt. Een paar uur in de koelkast, dan wennen de smaken aan elkaar en dan op een houtskoolgrill, of een hete plaat, of onder een grill, wat je maar wilt. Vijf tot zes minuten. De groeten uit Griekenland.

Nodig voor 4 personen:

• 300 gr lamsgehakt

• 50 gr vers broodkruim

• 1 teen knoflook, geperst

• 25 gr ui, geraspt

• 1 theel komijnpoeder

• 1 eetl peterselie, fijngehakt

• 1 eetl munt, fijngehakt

• 1 theel oregano, fijngehakt

• rasp van 1 biologische citroen

• 1 ei

• 8 satéstokjes