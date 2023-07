Freek Vonk legt uit: hierdoor zijn koala’s zulke kwetsbare dieren

Buideldieren komen op meerdere plekken ter wereld voor, maar Australië vormt de hotspot voor deze unieke zoogdieren. Ik ben aan de noordoostzijde van het continent, op Magnetic Island. Dit eiland is rijk aan eucalyptusbomen en dus ook aan koala’s die uitsluitend eucalyptusbladeren eten.

Op Magnetic Island leven meer dan 800 koala’s, de grootste populatie van heel Noord-Australië. Van oorsprong kwamen ze niet op het eiland voor, maar ze zijn in de jaren 1930 geïntroduceerd om ze voor bedreigingen op het vasteland te behoeden. Koala’s zijn kwetsbaar. Tachtig procent van hun leefgebied was al verdwenen vóór de verschrikkelijke bosbranden die het land de afgelopen jaren steeds vroeger, langer en heviger teisterden. Maar er zijn ook andere verstoringen, helaas ook op dit eiland.

Ik ga op bezoek bij een opvangcentrum. Als ik deze aandoenlijke dieren van dichtbij zie, is het niet moeilijk voor te stellen dat ze kwetsbaar zijn. Koala’s zijn gebouwd voor een leven in de bomen en zijn door hun dieet van giftige bladeren bovendien langzaam. Ze kunnen best een stuk over de grond afleggen om een nieuwe eucalyptusboom te zoeken, maar snel voor gevaren vluchten zit er niet in.

Toch moeten koala’s noodgedwongen steeds vaker de grond opzoeken omdat hun leefomgeving versnippert. Bebouwd gebied is net een mijnenveld! De een verdrinkt in een zwembad, de ander wordt geschept door een auto en de derde wordt door een hond gebeten. Zelfs de stress van een blaffende hond kan al genoeg zijn om te sterven. Ze zijn extreem gevoelig voor stress.

Alsof dat niet genoeg is, zorgt stress ook dat ze vatbaarder voor ziekten worden. Veel koala’s lijden aan chlamydia, een bacteriële infectie. Koala’s die stress ervaren omdat ze geen voedsel of onderdak meer kunnen vinden, kunnen elkaar zo makkelijker besmetten. Een grote uitbraak van chlamydia is het gevolg.

De manier van besmetting is grotendeels gelijk aan die bij mensen: via seks. Maar ook jonkies kunnen het oplopen doordat zij de voedzame poep van hun moeder eten. Dat is belangrijk om hun afweersysteem op te bouwen, maar werkt bij een infectie averechts. De ziekte kan blindheid en onvruchtbaarheid veroorzaken en ze kunnen er zelfs dood aan gaan.

Veel koala’s werden daarom met antibiotica behandeld, maar ook dat leidde tot problemen. Ze konden hun moeilijke dieet van eucalyptusbladeren niet meer verteren, waarschijnlijk omdat de darmbacteriën die ze daarbij helpen, door de medicijnen werden verstoord.

Een van de grootste iconen van Australië zit duidelijk in zwaar weer. Stonden ze in 2008 nog als ’niet bedreigd’ op de Rode Lijst van het IUCN, sinds 2016 zijn ze ’kwetsbaar’.

Laten we hopen dat de vele beschermingsinitiatieven deze prachtige buideldieren gaan helpen!