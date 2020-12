Vogels, vlinders, egels: waarom tellen we ze eigenlijk?

Hoe staat het met de egel? Dankzij tellingen komen dierenorganisaties erachter. Ⓒ Getty Images

Soms lijkt het alsof er bijna elke week een dierenteldag of -periode op de kalender staat. Van bijen tot ooievaars: alles komt aan bod. Wat gebeurt er eigenlijk met al die gegevens? Of is het meer een manier om interesse voor de natuur op te wekken?