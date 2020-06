Recept van de dag: Asperge risotto

Dan had ik nog asperges in het kookvocht staan. Voor je asperges gaat koken, kook je eerst de schillen en de kontjes. Je kookt de asperges dus in hun eigen bouillon. En we hadden wat asperges over, die stonden nog in hun dubbele bouillon. De asperges er uitgehaald, in stukjes gesneden en de bouillon verwarmd.

Dus een zakje risottorijst opengemaakt en in de boter aangezet. Glas wijn erbij en langzaam steeds een pollepel heet asperge nat erbij. De rest weet je eigenlijk allemaal al lang. De risotto is in ongeveer 25 minuten klaar. Nog wat geraspte geitenkaas er door, paar kappertjes en de asperges. Smeuïg roeren.

Serveer de risotto met de stukjes hete kip erop. Er schoof nog iemand aan bij ons, alles glad op.

Nodig voor twee personen:

•250 gr risottorijst

•6 dl bouillon (zoals aspergekookwater)

•1 dl witte wijn

•klont boter

•2 kipfilet in repen

•1 Spaanse peper

•scheut sherryazijn

•10 druppels groene Tabasco

•1 knoflook, door de pers

•1 theel oregano