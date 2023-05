Het geheim van de lekkerste zelfgemaakte ijsthee

Ik heb ijsthee altijd een heerlijke frisrank gevonden. Toen proefde ik voor het eerst zelfgemaakte ijsthee. Heerlijk op warme, zonnige dagen en enorm dorstlessend! Nu zou je denken dat zelf ijsthee maken een fluitje van een cent is. Dat is wel zo, maar er is een aantal spelregels dat je in acht moet nemen. Dat vertelt Ken Hardy die met zijn partner de American Bakery Company in Den Haag runt.

„IJsthee, vooral de zoete variant, wordt vooral in de zuidelijke staten van Amerika veel gedronken. Ik ben in San Antonio, Texas, geboren. Deze drank wordt vooral in de zomer met emmers tegelijk verkocht.”

Een korte geschiedenis. IJsthee is in Amerika groot geworden. Het eerste recept van ijsthee zoals we die nu kennen, werd gemaakt met groene theebladeren en werd voor het eerst in 1879 afgedrukt door het blad Housekeeping in Old Virginia.

In dit recept van Marion Cabell Tyree werd je geacht om de groene thee eerst te koken en vervolgens de hele dag te laten doortrekken. „Vul de glazen met ijs, voeg twee theelepels kristalsuiker toe en giet de thee over het ijs en de suiker. Garneer ten slotte met citroen”, schreef mevrouw Tyree.

Zwarte thee

In een ander recept van de Boston Cooking School, gepubliceerd in 1894, dien je koude thee over crushed ijs, citroen en twee suikerklontjes te gieten. Voor dit recept werd zwarte thee gebruikt.

De drank werd in 1904 nog populairder toen de Britse zakenman en theehandelaar Richard Blechynden tijdens de Wereldtentoonstelling in St. Louis besloot om in plaats van hete thee koude thee te serveren omdat het die dag vreselijk heet was. Zijn ijsthee werd een grote hit op de tentoonstelling.

Tegenwoordig vind je ijsthee in vele vormen. Zoals gezegd wordt hij in de zuidelijke staten zoet geserveerd. Als je in Amerika om tea vraagt, krijg je in de meeste gevallen dan ook ijsthee. Je dient expliciet te vermelden dat je hete thee wilt.

Het opvallendste weetje bij ijsthee is dat je het water niet per se hoeft te koken. Met kokend water kan de ijsthee, gemaakt van zwarte of groene theebladeren, een bittertje krijgen. Het is maar wat je zelf lekker vindt.

„De mensen in de zuidelijke staten zijn ervan overtuigd dat ijsthee lekkerder wordt als je hem buiten in de zon laat trekken. Deze variant wordt ook wel sun tea genoemd. Ik ben ook fan, het is mooi om de natuur zijn gang te laten gaan”, aldus Hardy.

Koelkast

De laatste jaren is men echter kritischer op deze methode omdat bacteriën meer kans zouden hebben. Dat is ook de reden dat deze thee niet met suiker wordt getrokken. „Als je schoon werkt, is het volgens mij geen probleem. Maar het is in Nederland sowieso minder warm dan in Texas.” Je kunt de thee trouwens ook prima binnen of in de koelkast laten trekken. „In dat geval laat ik de thee een hele nacht staan omdat het trekken bij lagere temperaturen meer tijd kost.”

Hiervoor hoef je niet per se peperdure thee te gebruiken. Het gaat ook met doodgewone theezakjes van je voorkeur, bijvoorbeeld zwarte Earl Grey, verrijkt met bergamotolie. „Daarna voeg je suiker naar smaak toe, evenals schijfjes citroen.” Overigens werken grapefruit en framboos ook, als er maar een zuurtje in zit.

„Maar het belangrijkste, en daarbij gaat het in Nederland vaak mis: gebruik lekker veel ijs! Men lijkt hier niet zo van ijs te houden. Het glas mag er helemaal vol mee zitten. Je kunt altijd meer thee toevoegen.”

Er zijn vele verrassende, smakelijke varianten op de Amerikaanse ijsthee. Denk aan koude kamillethee met aardbei en sinaasappel, zwarte thee met granaatappel en limoen of probeer eens groene thee met wat frisse takjes munt. Als je wilt, kun je zelfs bourbon aan de zwarte thee toevoegen en die met munt of citroen op smaak brengen.

Hardy: „De mogelijkheden zijn eindeloos, al hou ik het zelf graag simpel, met suiker en citroen. Huisgemaakte ijsthee is lekkerder en goedkoper. Een heerlijke dorstlesser voor de lente en zomer.”