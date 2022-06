Oproep: wat is voor u de reden om al dan niet een reisverzekering af te sluiten?

Geld

Verzekeraar vergoedt brandschade ook zonder rookmelder

Een vlam in de pan, een oververhitte oplader of een iets te hard gloeiende broodrooster. Voor je het weet heb je brand in huis. Het aantal woningbranden stijgt de laatste jaren: van 64.879 in 2019 naar 66.657 in 2020. Om te voorkomen dat dit aantal nog verder oploopt, zijn rookmelders vanaf 1 juli 2...