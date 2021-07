Last van een trillend ooglid? Dit zijn de mogelijke oorzaken

Vermoeidheid

De meest genoemde reden voor een trillend ooglid is algemene vermoeidheid of specifiek vermoeide ogen.

Ogen kunnen onder meer vermoeid raken door overmatig veel kijken naar een beeldscherm of langdurig een boek lezen. De oplossing is simpel: minder lang of vaak naar een scherm kijken en je ogen dus af en toe even rust gunnen. Ook kan het helpen om op tijd naar bed te gaan.

Stress

Heb je last van stress op het werk of in een persoonlijke situatie, dan is het mogelijk dat je last krijgt van een trillend ooglid. Het heeft allemaal te maken met de aanhoudende spanning in je spieren. Probeer stress dus te voorkomen of te verminderen.

Uitdroging

Het is belangrijk dat je voldoende water drinkt. Een verstoorde vochtbalans in je lichaam kan er namelijk voor zorgen dat spieren samentrekken, ook in het gebied rondom je ogen.

Tekort aan vitamine B of ijzer

Spiersamentrekkingen kunnen het gevolg zijn van een tekort aan vitamine B of ijzer. Vaak heb je in dat geval ook nog spiersamentrekkingen in andere spieren). Mocht je vermoeden dat je een vitaminetekort hebt, neem dan altijd even contact op met je huisarts.