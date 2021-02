Recept van de dag: kip met Chinese pruimen

“Koken met drank" van Michiel Postma is een aanrader. Ik heb er al een paar gerechtjes uit gehaald want ik ben gek op koken met drank. Je kan met de juiste shot een gerecht een compleet andere beleving meegeven. Als voorbeeld natuurlijk hoe lekker vis wordt met een beetje echte vermout als bluswater. Met dit recept had ik aanvankelijk wat meer moeite, kip met rum. En wel door de pruimen er in. Fruit in mijn eten? Zoetigheid bij vlees, mijn ding is het niet. Tot ik dacht aan die geweldige Chinese gedroogde pruimen. Er zijn twee varianten, heel zout of kruidig. Neem de kruidige. Drie of vier Chinese pruimen tussen de overige is meer dan voldoende.