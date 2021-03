Zamarra’s schoonmaakchallenge: zo houd je de keukenkastjes netjes en schoon

Maak alle keukenkastjes leeg en controleer de uiterste houdbaarheidsdata. Kijk of er geen ongedierte in de verpakking is gekropen en zet de oudste en geopende verpakkingen vooraan.

Vaak is de houdbaarheidsdatum moeilijk zichtbaar. Als een product tegen de uiterste datum aanloopt, zet dat dan groot met stift op de verpakking of op een etiket bij de voorraadbus. Snuffel aan alle kruiden; ruiken ze niet lekker meer, dan smaken ze ook niet meer.

Op planken kunnen pakken of blikken makkelijk achteraan terechtkomen: door het gebruik van een dienblad houd je beter overzicht. Het is ook handig om een voorraadlijstje te maken en dat aan de binnenkant van het keukenkastje te hangen, dan kun je in één oogopslag zien wat je in huis hebt.