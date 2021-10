Dresscode voor nieuwe New Yorkse attractie: liever geen rokjes en hakken

Het wordt bezoekers van het observatiedek afgeraden om (korte) rokjes of jurken te dragen. En niet zonder reden: de attractie is grotendeels gemaakt van glas en spiegels.

SUMMIT One Vanderbilt in het centrum van New York is gelegen op de drie hoogste etages van wolkenkrabber One Vanderbilt, die 93 verdiepingen telt. Doordat het observatiedek, of beter gezegd observatiedekken, van glas is gemaakt, kun je de wereld onder je bewonderen, maar óók de wereld boven je.

Ⓒ ANP / AFP

Bij de grote opening onlangs bleek dat dat laatste niet altijd even handig was voor bezoekers die een rok droegen...

Rokken en hakken

De mensen achter SUMMIT One geven op hun website daarom kledingadvies. Hoewel ze willen benadrukken dat het zeker niet verplicht is om een broek te dragen, adviseren ze dat wel. „Gasten die zich zorgen maken over ongewenste blootstelling als gevolg van de spiegelende vloeren en plafonds, worden geadviseerd passende kleding te dragen om dergelijke blootstelling te voorkomen.”

Ⓒ ANP / AFP

Bezoekers die toch jurkjes of rokjes dragen en ’inkijk’ willen voorkomen, kunnen bij binnenkomst overigens vragen om een gratis zwarte elastische short, zo melden Amerikaanse media.

Het is overigens ook niet de bedoeling om schoenen te dragen die het glazen observatiedek zouden kunnen beschadigen. Denk hierbij aan naaldhakken en schoenen met stalen neuzen.