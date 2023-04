Zamarra test droogtrommeldoekjes en is geen fan

Robijn Intense morgenfris droogtrommeldoekjes (€1,99 per 20 bij Zeeman) beloven intens krachtige frisheid. Het wasgoed ruikt licht fris, maar ik vind de geur zeker niet intens. Voor extra frisheid en zachtheid wordt geadviseerd ook wasverzachter te gebruiken. Dat lijkt me dubbelop.

Kleverig

Droogtrommeldoekjes zijn ook al in wasverzachter gecoat en dat blijft allemaal aan het textiel kleven. Zo’n laagje zorgt ervoor dat handdoeken minder absorberend worden en ademende sportkleding minder goed transpiratievocht kan afvoeren. Bij regelmatig gebruik van droogtrommeldoekjes wordt de sensor van de wasdroger ook wat vettig, waardoor deze niet goed meer meet hoe vochtig het wasgoed is. Dit kan invloed op de duur van het programma hebben. Bij gebruik van droogtrommeldoekjes (of wasverzachter) zult u de droger daarom goed moeten schoonmaken.

Zelfde effect

De wasverzachter in het doekje bevat een kationogene oppervlakte-actieve stof die de aan het wasgoed nog klevende stoffen uit het wasmiddel neutraliseert en de was zachter doet aanvoelen. De was in de wasdroger in beweging houden heeft echter hetzelfde effect.

Ik ben geen fan.