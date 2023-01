Deze soorten vrienden zijn essentieel voor je gezondheid

Vriendschappen zorgen ervoor dat we ons gesteund en geliefd voelen en kunnen ons algehele levensvreugde vergroten. Onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Northern Illinois en de Universiteit van Arizona stellen op basis van een studie uit 2020 dat we drie tot vijf goede vrienden nodig hebben voor optimale levensvreugde. Natuurlijk is het altijd mooi meegenomen als je meer goede vrienden hebt, maar de Amerikaanse psychologe Lauren Napolitano zegt tegen de website Today.com dat de meeste mensen niet eens genoeg tijd en niet genoeg emotionele energie hebben om meer dan vijf hechte vriendschappen te onderhouden.

Overigens is het niet zo dat hechte vriendschappen per definitie waardevoller zijn dan de vriendschappen die wat meer oppervlakkig zijn. „Die kunnen net zo goed voldoen aan onze behoeften. Bovendien kunnen ze uitgroeien tot een heel innige band”, zegt Napolitano.

Welke soorten vrienden zijn dan onmisbaar? We zetten er een paar op een rij:

Goede vrienden

Goede vrienden zijn mensen die je al jaren kent en met wie je ups en downs hebt gedeeld. Het zou zomaar kunnen dat je goede vrienden een tijdje uit het oog verliest. Maar het mooie is dan weer: áls je elkaar weer ziet en spreekt, voelt het meteen weer als vanouds. Deze vrienden kun je ook altijd bellen als je in nood bent. Volgens klinisch psychologe Anjali Ferguson zijn hechte vriendschappen essentieel voor de geestelijke gezondheid omdat je bij elkaar volledig jezelf kunt zijn. „Uit deze vriendschappen halen we steun en tegelijkertijd helpen ze ons ook groeien.”

Levenslange vrienden

Vrienden die je al (bijna) je hele leven kent, zijn vrienden voor het leven. Mooi aan deze vrienden is dat zij je persoonlijke groei en ontwikkeling van dichtbij meemaken. „Zij zijn als het ware je familie”, zegt Napolitano.

Volgens Ferguson worden levenslange vrienden vaak alleen maar nog belangrijker naarmate we ouder worden, omdat de sociale kringen doorgaan steeds kleiner worden. De vrienden die je als je familie ziet, blijven voor altijd.

Vrienden voor het gemak

Dit klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar er zijn ook vrienden die we hebben voor het gemak; mensen waarmee we bevriend zijn geraakt omdat we een gedeelde hobby hebben. Denk hierbij aan een tennismaatje of een wandelvriend. Ferguson noemt deze vrienden ’gemaksvrienden’. „Deze vriendschappen zijn misschien niet voor het leven, maar ze spelen wel een belangrijke rol bij ons geluk en welzijn.”

Werkvrienden

Heb je een collega met wie je ook graag na het werk afspreekt? Mooi! Deze zogenaamde werkvrienden begrijpen namelijk als geen ander tegen welke problemen je dagelijks op het werk loopt en kunnen je op die manier steun bieden. Napolitano: „Werkvrienden houden ons dagelijks op de been, valideren onze klachten over ons werk of onze branche en zorgen voor de broodnodige voorspelbaarheid in ons werkleven.”

Vrienden die hetzelfde meemaken

Terwijl we door verschillende levensfasen gaan, is het belangrijk om ondersteund te worden door anderen die tegelijkertijd dezelfde worstelingen ervaren. „Of je je nu zwanger bent van je eerste kind of gaat scheiden; we hebben allemaal vrienden nodig die ons kunnen steunen en inspireren en die hetzelfde doormaken”, stelt Napolitano. „Zo kunnen we leren van elkaars fouten en successen.”