Wie wil er een haai zijn?

Wat is het?

Veel haaienfilms zoals Jaws en Deep Blue Sea maken mensen bang om het water in te gaan, maar nu kun je de beruchte beesten via een ander perspectief bekijken, namelijk vanuit de horror zelf. Je speelt als een stierhaai en moet wraak nemen op de meest beruchte haaienjager van Clovis: Scaly Pete. Hij heeft namelijk je moeder vermoord en jou verminkt.

In die reis moet je zwemmen in zeven verschillende regio’s die er allemaal anders uit zien. In die gebieden moet jij je als een soort hitman de meest gevaarlijke beesten dood maken. Dat doe je terwijl je veel aan het eten bent, aan het groeien bent en de grote hoeveelheid verzamelobjecten verzamelt. Het is dus eigenlijk een soort grotere versie van de HungryShark spellen.

Is het wat?

In die reis naar wraak moet je veel van hetzelfde doen en zijn er bijna geen verhaalmissies. Zoals eerder vermeld heeft de game maar drie activiteiten: Eten, groeien en verzamelobjecten oppakken. De missies van de game maken het er ook niet beter op, want het is veel van hetzelfde. Uiteindelijk doe je soms drie dezelfde missies achter elkaar waarbij je een bepaalde diersoort moet opeten. Het spel is ondanks deze eentonigheid nog wel steeds leuk om te spelen. Je geniet er echt van om als een haai door de regio’s heen te zwemmen.

Dat komt mede doordat de wereld van Maneater een grote verscheidenheid aan gebieden heeft. Het ene moment bevind je je in de diepe oceaan en het andere moment in een moeras. Elk gebied heeft veel om te ontdekken en zit vol met leven. Daarnaast zijn er ook genoeg interessante dingen om in de wereld te vinden en door bijvoorbeeld de verschillende oriëntatiepunten te ontdekken speel je ook verschillende upgrades vrij die je voor je haai kan gebruiken.

Met die upgrades komen de rollenspel- elementen van het spel tot leven. Alles ziet er bovendien uitals een pareltje. Je kan je haai aanpassen naar hoe je wil. Je hebt bijvoorbeeld vampiertanden die ontzettend eng eruit zien, maar tegelijkertijd ook het bloed van je prooi zuigt zodat jij als speler meer levens krijgt.

Plus- en minpunten

+ Mooie open wereld

+ RPG elementen zijn top

+ Je voelt je als een vis in het water

+ Leuk voor in het weekend

- Spel wordt gauw eentonig

- Weinig verhaal

- Veel van hetzelfde

Conclusie

Hoewel de missies van Maneater en de activiteiten in het spel gauw voor verveling zorgen, is het toch een leuk spel voor als je in het weekend niks te doen hebt. De vrijheid van het zwemmen, de mooie open wereld en de toffe rollenspel- elementen zorgen er voor dat dit een leuk haaienspel is. Want van alles opvreten voelt gewoon lekker!

Deze review is in samenwerking met XGN.NL